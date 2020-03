Coronavirus: le projet de décret a fermé la Lombardie et 11 autres provinces

Nouvelle mesure extraordinaire sur le point d’être signée par le Premier ministre Giuseppe Conte pour limiter la propagation du coronavirus dans le pays. La fermeture du Lombardie et autres 11 provinces Italien.

Selon le décret «Afin de contrer et de contenir la propagation du virus COVID-19 dans la région Lombardie et dans les provinces de Modena, parme, Plaisance, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro et Urbino, Venise, Padoue, Trévise, Asti et Alessandria tout mouvement entrant et sortant des territoires et à l’intérieur de ceux-ci doit être absolument évité sauf pour les déplacements motivés par des besoins de travail indifférents ou des situations d’urgence.

De plus, il est fortement recommandé aux sujets présentant des symptômes d’infection respiratoire et de fièvre (supérieure à 37,5 ° C) de rester chez eux et de limiter au maximum les contacts sociaux, en contactant leur propre médecin “.

Parmi les autres points du décret que nous lisons “figurent toutes les manifestations organisées suspendues, ainsi que des événements dans des lieux publics ou privés, y compris ceux à caractère culturel, récréatif, sportif et religieux, même s’ils ont lieu dans des lieux fermés mais ouverts au public, tels que, par exemple, des événements majeurs, cinémas, théâtres, pubs écoles de danse, salles de jeux, salles de paris et salles de bingo, discothèques et lieux similaires; à ces endroits, toutes les activités sont suspendues. “

Les dispositions du décret prennent effet à compter de la date de la8 mars 2020 et sont en vigueur jusqu’au 3 avril 2020.

Lire le projet de décret

Selon ce qui a été annoncé aujourd’hui par Protection civile, depuis le début de l’épidémie de coronavirus, 5 883 personnes ont contracté le virus en Italie. Sur ces 589 guéris, 233 sont décédés, les sujets positifs sont donc 5 061.

