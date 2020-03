Coronavirus: le sommet du G7 déçoit, pas de mesures concrètes

Aucune action immédiate de la banques centrales et les dieux Pays du G7 pour contrer les effets négatifs sur l’économie et les marchés des coronavirus. C’est ce qui ressort de communiqué de presse du G7 après le sommet d’urgence qui s’est tenu en fin de matinée.

de téléconférence entre les ministres des Finances du G7 et les gouverneurs de banque pour discuter des mesures à prendre, seule une déclaration de large disponibilité à la collaboration et la volonté des banques centrales de soutenir la stabilité des prix et la croissance ont émergé.

En outre, les principales économies mondiales sont prêtes à utiliser tous les outils nécessaires pour répondre au risque d’une récession mondiale, y compris l’utilisation d’instruments fiscaux.

«En plus de renforcer les efforts pour étendre les services de santé, les ministres des Finances du G7 sont prêts à agir, adoptant mesures fiscales le cas échéant, pour aider à répondre au virus et soutenir l’économie à ce stade. Les banques centrales de la zone du G7 continueront de respecter leurs mandats, à l’appui de la stabilité des prix et de la croissance économique, garantissant la résilience du système financier “.

Le communiqué de presse indique ensuite que «nous nous félicitons du Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et d’autres institutions financières internationales sont prêts à aider les pays membres faire face à la tragédie humaine et au défi économique que représente COVID-19 en utilisant au maximum les outils dont ils disposent “.

Cependant, dans le communiqué de presse final, il n’est fait aucune référence à des mesures immédiates et concrètes prêtes à entrer en vigueur.

Il convient de noter que ce matin, le La banque centrale australienne a baissé le taux d’intérêt officiel d’un quart de point à un creux historique de 0,5%, dans le but de protéger l’économie des conséquences du coronavirus.

Dans l’intervalle, les contacts entre les différents pays impliqués dans la contagion se poursuivent. demain, Mercredi 4 mars, une pré-réunion se tiendra également par téléconférenceet l’Eurogroupe, qui se réunira le 16 mars, à laquelle notre ministre de l’Économie participera Roberto Gualtieri.