Coronavirus: le verrouillage français force la fermeture de magasins

Les fermetures de magasins en France font partie des mesures prises par le gouvernement français contre COVID-19.

// Les détaillants en France font face à des fermetures de magasins en raison d’un verrouillage dû à COVID-19

// Le Royaume-Uni n’a pas encore imposé des mesures aussi dramatiques, bien que de nombreux magasins aient fermé leurs portes

La France a imposé un verrouillage presque total pendant 15 jours interdisant aux résidents de quitter leur domicile pour autre chose que des articles essentiels, ce qui signifie que les détaillants du pays ont été obligés de fermer leurs portes.

“Nous sommes en guerre”, a déclaré lundi soir le président français Emmanuel Macron dans un discours à la nation.

«L’ennemi est invisible et il nécessite notre mobilisation générale.»

Jusqu’à présent, le Santé Publique France a répertorié au moins 6633 personnes infectées par COVID-19 et au moins 148 morts en France

LIRE LA SUITE:

Paris, connue comme l’une des capitales de la mode du monde aux côtés de Milan, qui est maintenant totalement sous contrôle avec toute l’Italie, fait également face à des restrictions car les achats non essentiels ont été limités.

“Nous ne sommes qu’au début de cette épidémie”, a déclaré le président dans un communiqué en annonçant la fermeture de toutes les écoles cette semaine.

Il a poursuivi en disant que la France protégerait ses citoyens, leur santé et leurs finances pendant la crise, les factures de loyer et de services publics des entreprises ayant été suspendues.

Le secteur mondial de la vente au détail de luxe continue de souffrir alors que l’épidémie de coronavirus se propage à travers l’Europe, obligeant les détaillants à fermer leurs portes ou à voir une baisse spectaculaire de la fréquentation.

Le Royaume-Uni n’a pas mis en œuvre de mesures dramatiques comme l’Italie et la France, bien que le gouvernement ait maintenant déconseillé tous les voyages à l’étranger non essentiels et de nombreux détaillants ont choisi de fermer leurs portes.

De nombreux détaillants au Royaume-Uni demandent maintenant des vacances de location en raison de la pandémie, y compris Debenhams.

La fréquentation au Royaume-Uni a chuté de 2% en glissement annuel en février, selon le nouveau BRC-ShopperTrak Footfall Monitor.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette