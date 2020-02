Coronavirus: l’effondrement des marchés et l’arrêt des activités économiques assomment la Chine

la réouverture des bourses chinoises, après l’arrêt des célébrations du Nouvel An lunaire prolongé par la peur du coronavirus, c’était la panique: on parle de pertes autour de 420 milliards de dollars, ou le moment du pire de la bulle de 2015.

Pour essayer d’éviter le pire, la banque centrale chinoise a injecté 1,2 billion de yuans (156 milliards d’euros) de liquidité sur les marchés boursiers par le biais de rachats. Cela s’est également traduit par une baisse des taux, avec un rendement de 7 jours pour les enchères de 2,4% et un rendement de 14 jours pour les enchères de 2,55%. Cependant, comme plus de 1 000 milliards de yuans de titres s’accumulent aujourd’hui, cela implique une injection nette de 150 milliards.

En attendant, alors que le le nombre de morts par coronavirus dépasse celui causé par Sars entre 2002 et 2003, ils sont au moins 24 entre les provinces et les municipalités chinoises, telles que Shanghai, Chongqing et Guandong, qui a reporté la reprise des activités économiques et de production jusqu’au 10 février par crainte d’une infection par le coronavirus de Wuhan.

Ce sont des domaines qui pesaient en 2019 plus de 80% en termes de contribution PIB de la Chine et 90% aux exportations. Le Hubei, le cœur de l’épidémie, ne redémarrera pas avant le 14 février, à moins qu’une “prolongation appropriée” de la période des fêtes ne soit nécessaire, a écrit vendredi le Quotidien du Peuple.

L’avis des agences de notation

Pendant ce temps, les inquiétudes concernant les conséquences du coronavirus sur l’économie chinoise augmentent. Des inquiétudes qui s’ajoutent au ralentissement déjà affiché par le géant asiatique en 2019 en raison de la guerre commerciale avec les États-Unis.

De plus, les effets sur l’économie mondiale ne sont pas exclus. Selon les prévisions des analystes des agences de notation Balais, l’économie chinoise en 2019 pesait 33% sur la croissance mondiale, tandis que les États-Unis ne représentaient que 19%. Il ne fait donc aucun doute que le ralentissement de l’économie chinoise aura certainement un impact sur la croissance mondiale pour 2020.

Pour les experts de Fitch, les conséquences plus immédiates du coronavirus en Chine auront un impact significatif sur les notations de nombreuses entreprises, à commencer par celles exposées au tourisme et aux voyages.

Des inquiétudes viennent également du rapport Moody’s Analitycs, ce qui montre que l’indice sur la fréquence attendue de Les faillites mondiales sont passées de 4,4% le 17 janvier à 4,84% le 29 janvier à un niveau non vu de 4,89% le 15 août 2019.