Coronavirus, Legrenzi: pourquoi il est important de vivre avec notre vulnérabilité

L’article fait partie d’un long dossier consacré au coronavirus publié dans le numéro de mars du magazine Wall Street Italia

La propagation du coronavirus nous a frappés au moment où nous étions les plus vulnérables, un moment de grande et longue euphorie. si Paolo Legrenzi, Professeur émérite de psychologie à l’Université Ca ‘Foscari de Venise selon lequel si au début de la crise, on s’émerveillait du fait que les bourses mondiales semblaient résister de la seconde moitié de février à l’escalade des contagions dans le monde il a connu une extension de la contagion des peurs et un effondrement des marchés mondiaux.

Une descente rapide et soudaine qui, selon le professeur, fait une certaine impression aussi parce que l’âge moyen de travail dans le secteur financier est bas et que beaucoup de jeunes se sont retrouvés non préparés à une situation jamais vue auparavant.

D’où la question que Ligresti pose: que peuvent-ils faire consultants avec leurs clients exposés à la peur de l’infection?

J’ai examiné en détail le cycle peur-panique et le paradoxe de la vulnérabilité: ce virus a frappé l’économie lorsque nous étions les plus vulnérables, un moment de grande et prolongée euphorie, dans laquelle les emplois des bourses étaient bien au-dessus de la moyenne historique et nous nous sentions moins optimistes et invulnérables. Mais nous devons vivre avec notre vulnérabilité, explique Legrenzi.

Lorsque le cycle déclenché par la peur se transformera en panique, il y aura un retour à l’espoir avec les porteurs actuels qui changeront d’avis.

Alors que nous parlons du virus, le virus perdra sa capacité à avoir un impact sur la panique et ce ne sont pas les décès eux-mêmes qui font peur, c’est la nature d’un phénomène soudain, impressionnant et inconnu auquel nous ne nous sommes pas habitués .