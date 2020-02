Coronavirus: les banques centrales à l’œuvre pour stimuler l’économie

Alors que les bureaux de recherche des principales banques d’investissement s’emploient à calculer le effets économiques de l’épidémie de COVID-19 sur l’économie mondiale, les investisseurs sont de plus en plus convaincus que banques centrales ils interviendront prochainement sur le marché pour donner un nouvel élan à l’économie afin de limiter les dégâts, comme l’a déjà fait la Banque populaire de Chine.

Pas seulement ça. Une opinion de plus en plus répandue est également celle sur la base de laquelle des initiatives budgétaires coordonnées seront mises en œuvre en cas de revers de l’économie mondiale.

Pour ramener l’horloge au 19 février, c’est à ce moment-là que les marchés étaient encore à leur sommet, les analystes de DWS souligner la nécessité de remplir trois conditions:

la propagation du coronavirus doit être contenue rapidement

la production doit être ramenée aux niveaux d’avant la crise le plus rapidement possible

les banques centrales et les ministres des finances doivent fournir la stimulation supplémentaire que les marchés recherchent

“Dans la dernière de ces trois conditions, il y a une bonne raison d’être optimiste”, soulignent les experts, ajoutant que “les premières injections de liquidités et baisses de taux ont été faites, notamment par la Chine. Des réductions d’impôts, des aides publiques et d’autres mesures fiscales et réglementaires complètent le tableau. D’autres pays, principalement asiatiques, se joignent. La Thaïlande, les Philippines et l’Indonésie ont déjà réduit leurs taux d’intérêt, ainsi que le Brésil et le Mexique. La liste pourrait s’allonger dans les jours à venir. “

Dans le scénario principal – ajouter i – “nous continuerons de supposer que le virus sera clairement contenu dans les semaines à venir et qu’une grande partie du manque d’activité économique pourra être récupérée au cours de l’année. À court terme, cependant, nous restons un peu plus prudents, car la maladie s’avère difficile à contrôler et rien n’indique que l’épidémie ait atteint son apogée. Nous préférons donc nous positionner en nous concentrant sur la liquidité, les obligations d’État, l’or et les actions défensives “.

Une vision marquée par un optimisme prudent vient également de Raiffeisen Capital Management.

«Bien que la situation en Chine se soit considérablement dégradée en février, le moral des investisseurs a rapidement marqué un tournant positif. L’opinion s’est rapidement répandue sur le marché que tout effet négatif sera temporaire et sera largement limité à la Chine. Cela ne devrait pas fondamentalement compromettre la reprise économique mondiale globale. Et si, toutefois, les effets économiques négatifs devaient être plus graves que prévu, cela impliquerait de nouvelles mesures de relance de la part des banques centrales. Il faut cependant souligner que ce stimulus est déjà énorme », explique l’équipe d’économistes de la division marchés émergents de Raiffeisen Capital Management.

Sur un plan plus strictement économique, à condition que l’économie chinoise puisse être ramenée à un “fonctionnement normal” assez rapidement, les analystes s’attendent à de bonnes chances qu’une forte reprise économique de l’économie mondiale s’ensuive au cours des deuxième et troisième trimestres.

Si le scénario de récupération devait se réaliser,

“Devrait être particulièrement favorable à laet actions des marchés émergents, matières premières et actions cycliques. En contrepartie, le dollar devrait donc s’affaiblir légèrement, ce qui à son tour améliorerait encore l’environnement monétaire dans les marchés émergents. À condition que la situation autour du nouveau coronavirus ne s’aggrave pas de manière significative, la voie la plus simple pour les marchés boursiers émergents est donc toujours orientée à la hausse. “