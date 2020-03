Coronavirus, les bourses européennes au pire jour

Cela avait mal commencé, mais la session des bourses européennes se termine bien pire: après la décision de la BCE de laisser les taux inchangés (tout en prenant d’autres mesures de soutien aux liquidités), l’indice de référence des actions du Vieux Continent, leEuro STOXX 600, se vend 9,57%. Auparavant, l’indice avait perdu plus de 10%. Les décisions de la BCE combinées à celles de l’administration atout, qui a interdit les voyages en Europe pendant 30 jours, pousse la liste européenne vers sa pire session de tous les temps.

la plan d’achat complémentaire temporaire de 120 milliards d’euros annoncée par la BCE n’a pas eu le moindre effet d’atténuation des ventes sur les marchés qui, au contraire, ont ouvert la voie à de plus fortes baisses. Wall Street, malgré une reprise modeste des pertes initiales de plus de 7% (actuellement le S&P 500 marque -6,75%), a suspendu le trading pendant quelques minutes pour la deuxième fois en une semaine. Auparavant, cela s’était produit la dernière fois en 1992.

Ce sont tous des signes sans équivoque que les marchés craignent de plus en plus un impact très fort sur l’économie mondiale, compte tenu de la propagation croissante du coronavirus.

En l’absence de puissantes mesures monétaires et fiscales, on ne peut manquer d’évaluer les doutes sur la solvabilité des entreprises – dont le niveau d’endettement au cours des années a approché les niveaux d’avant la crise (dans certaines régions, comme la Chine, les dépasser). Le président de la BCE lui-même, Christine Lagarde, a lancé un appel clair aux autorités politiques européennes pour un plan de dépenses déficitaires “puissant, rapide et coordonné” pour contrer l’impact du coronavirus. Ou plutôt, les mesures nécessaires pour contenir l’infection dans le monde.

La liste du secteur bancaire italien est en chute libre, avec une baisse de 12,89%, tandis que Ftse Mib vend 11,74%. Pour le marché boursier italien, les décisions de la BCE ont plus qu’ailleurs déçu les attentes d’une aide ciblée au pays de l’UE jusque-là le plus touché par l’infection à coronavirus.

Commentaire de l’analyste

“La réaction initiale sur les marchés du crédit a été négative, avec des écarts qui se sont encore creusés, soulignant à la fois les attentes élevées placées sur la BCE et la fragilité du contexte de marché actuel”, a-t-il commenté. Andrew Bosomworth, PIMCO, responsable de la gestion de portefeuille en Allemagne, selon lequel “le maintien du taux de dépôt inchangé à -0,5% reflète implicitement le fait que le Conseil des gouverneurs reconnaît l’efficacité limitée des baisses de taux en dessous des niveaux actuels” (Lagarde, interrogé à ce sujet, démenti lors de la conférence de presse).

“Dans l’ensemble, les mesures de la BCE sont positives pour les banques: elles fournissent un solide soutien en matière de liquidités tout en réduisant les exigences de fonds propres, ce qui offre de la flexibilité”, a commenté l’analyste de Jeffries, Benjie Creelan-Sandford, “mais sans suivi de la part de partie des gouvernements sur les mesures fiscales en faveur des secteurs les plus exposés de l’économie, le marché devrait rester effrayé “.