Coronavirus, les chiffres de l’infection en Italie le 10 mars

Dans le cadre du suivi sanitaire lié à la propagation du Coronavirus sur le territoire national, la Protection Civile a annoncé que au 10 mars, 8 514 personnes testées positives pour le virus. À ce jour, il y a eu 10 149 cas au total en Italie.

En détail: il y a actuellement 4 427 cas positifs Lombardie, 1417 pouces Emilie-Romagne, 783 pouces Vénétie, 436 pouces Piémont, 381 dans le Marche, 260 pouces toscane, 99 pouces Lazio, 126 pouces Campanie, 128 pouces Ligurie, 110 pouces Friuli Venezia Giulia, 60 pouces Sicile, 55 pouces Pouilles, 50 dans le Province autonome de Trente, 37 in Abruzzes, 37 in Ombrie, 15 pouces Molise, 20 pouces Sardaigne, 17 in Vallée d’Aoste, 11 in Calabre, 38 dans le Province autonome de Bolzano et 7 po Basilicate.

Il y a 1004 le les gens guéris. 631 sont décédés, cependant, ce nombre ne peut être confirmé qu’après que l’Istituto Superiore di Sanità a établi la cause réelle du décès.