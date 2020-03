Coronavirus: les commandes en ligne font grimper les ventes de Kingfisher

Les 1100 magasins Kingfisher au Royaume-Uni, en Irlande, en Pologne, en Roumanie, au Portugal et en Russie restent ouverts

// Les ventes de Kingfisher augmentent de 7,6%

// L’entreprise n’a subi aucun impact sur la demande en raison de l’épidémie de coronavirus

// Kingfisher a fermé 221 magasins en France et 28 en Espagne

Kingfisher a signalé une augmentation des ventes et a déclaré que la disponibilité de ses stocks reste élevée malgré l’épidémie de coronavirus.

Le groupe, qui détient B&Q et Screwfix, a déclaré n’avoir subi “aucun impact sur la demande de COVID-19” au cours de l’année précédant le 14 mars.

La société a connu une croissance dans toutes les activités de nos principaux marchés, tirée principalement par ses ventes en ligne.

LIRE LA SUITE: Le propriétaire de B&Q et Screwfix Kingfisher a démarré avec le FTSE 100

Les ventes à données comparables ont augmenté de 7,6% dans l’ensemble du groupe au cours de la période.

Bien que l’épidémie de coronavirus ait créé de l’incertitude pour de nombreux détaillants, Kingfisher a maintenu qu’elle avait mis en place des mesures importantes pour contenir les coûts et protéger sa situation financière.

Kingfisher avait des équivalents de trésorerie de 250 millions de livres sterling au 13 mars, en plus d’avoir accès à deux facilités de crédit renouvelables (FCR) non utilisées totalisant 775 millions de livres sterling fournies par les principales banques.

Cependant, Kingfisher a dû fermer des magasins en France et en Espagne après que les pays ont annoncé qu’ils fermeraient tous les lieux non essentiels utilisés par le public le 15 mars pour empêcher la propagation du coronavirus.

Les 221 magasins Castorama et Brico Dépôt de Kingfisher en France ont fermé jusqu’au 14 avril, tandis que 28 magasins en Espagne ont également fermé jusqu’au 29 mars, suite à la déclaration par le gouvernement d’un état d’urgence de deux semaines.

Kingfisher a déclaré qu’il s’efforce d’atténuer les implications de ces fermetures, notamment via des itinéraires alternatifs pour continuer à servir les clients, via le click & collect ou la livraison à domicile.

Les 1 100 magasins Kingfisher au Royaume-Uni, en Irlande, en Pologne, en Roumanie, au Portugal et en Russie restent ouverts.

«Nous nous engageons à aider les autorités locales et les gouvernements à limiter la propagation du virus, et la santé et la sécurité de nos collègues et clients restent notre priorité absolue», a déclaré le directeur général de Kingfisher, Thierry Garnier.

À la suite de l’épidémie en Asie, Kingfisher a formé un comité central pour surveiller et gérer les risques. Elle a également mis en place des comités dans tous ses commerces de détail.

Ces comités continuent de surveiller de près l’impact sur tous les domaines de nos activités, ainsi que de veiller à ce que les conseils accessibles au public soient suivis et à ce que les garanties appropriées soient rapidement mises en œuvre.

Kingfisher possède des bureaux d’approvisionnement mondiaux en Chine, dans d’autres pays asiatiques et en Europe.

En Chine, 95% des usines de ses fournisseurs ont rouvert, et la capacité a commencé à se reconstruire.

À l’heure actuelle, plus de 85% des commandes passées accusent un retard de moins de quatre semaines par rapport à leur calendrier initial.

En Italie, deuxième pays le plus touché après la Chine, les usines des fournisseurs sont restées ouvertes à ce jour, mais l’incertitude demeure quant à la manière dont les marchandises peuvent être transportées depuis la région.

Plus tôt ce mois-ci, Kingfisher a été relégué du FTSE 100 à la suite d’un remaniement trimestriel du classement boursier recherché.

La nouvelle est intervenue après une période de négociation difficile pour le groupe, qui a jusqu’à présent vu Garnier tenter de revitaliser l’entreprise.

Compte tenu des récentes mesures prises par le gouvernement, Kingfisher a déclaré qu’il n’était pas encore en mesure de prédire l’impact de COVID-19 sur ses résultats annuels 2020/21.

Pour minimiser le risque de propagation, Kingfisher fournira ses résultats annuels 2019/20 avec une présentation des résultats en direct sur le Web pour les analystes et les investisseurs comme prévu le 24 mars.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette