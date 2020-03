Coronavirus, les effets sur l’immobilier. L’analyse de Breglia (scénarios immobiliers)

par Mario Breglia, président de Real Estate Scenarios

Ceux qui travaillent dans l’immobilier ont peur, et pas seulement du coronavirus.

Il n’y a pas de rendez-vous pour voir les maisons ou bureaux à vendre. la baux courts ils sont arrêtés et aucune réservation n’est faite pour l’été. Fermeture des commerces et demande de réduction des tarifs de location.

Les banques ne répondent pas au téléphone, tout comme les investisseurs étrangers. Le gouvernement, mais ce n’est pas nouveau, ne juge pas digne d’attention l’immobilier et la construction. Ils représentent également près d’un cinquième du PIB national.

En ces jours mes 45 ans d’analyse et d’étude de l’immobilier “tombent”: de nombreuses crises et de nombreuses reprises. Et chaque fois il y a eu des changements majeurs. Aujourd’hui, nous ne sommes pas en crise. Si nous sommes optimistes, considérez-le comme un arrêt indésirable. Mais si nous sommes réalistes, nous devons penser que lorsque nous retournons au travail et que nous nous serrons la main, différentes choses vont changer.

Il y a eu une accélération de smartworking qui entraînera un changement culturel et professionnel dans le secteur des services à plus long terme. Un processus de diversification et d’innovation de la chaîne logistique a commencé. La concurrence dans le va augmenter grands détaillants. La demande de propriétés de haute qualité offrir un environnement de travail sûr et sain. Les investissements dans les soins de santé et les cliniques deviendront une classe d’actifs principale pour les investisseurs.

la tourisme ce sera rapide pour récupérer et nous chercherons des maisons et hôtels qui répondent aux nouvelles exigences de sécurité et de qualité.

Les plus impliqués dans les transformations seront les secteur résidentiel. Le fait d’avoir vécu des semaines dans de vieilles maisons ou sans balcon changera les perspectives d’investissement de la famille.

Plutôt que le nouveau modèle SUV, mieux vaut une maison avec une pièce supplémentaire. La demande résidentielle, toujours durable, va croître et nécessitera des produits (neufs ou récupérés) adaptés à l’époque. Les résidences spécialisées pour personnes âgées ou étudiantes devront être repensées rapidement en fonction des expériences de ces semaines.

Toute la chaîne des services immobiliers est appelée à innover tant du point de vue technologique que des produits à proposer. De plus en plus d’attention sera accordée à la qualité et à la durabilité. Le nombre de clients va augmenter, étant donné que le “do it yourself” dans la gestion immobilière prend fin.

D’un point de vue quantitatif, tous les marchés devraient souffrir dans les prochains mois. Mais, du point de vue de la qualité et de l’innovation dans le secteur, nous aurons un fort coup de pouce à la croissance.

Courage et meilleurs voeux à nous tous!