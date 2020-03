Coronavirus: les épiciers britanniques ont du mal à suivre les commandes en ligne

Depuis que le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures de protection contre le coronavirus, les épiciers ont connu un barrage de commandes en ligne

// Les épiciers tentent de suivre une forte augmentation de la demande de commandes en ligne

// Le site Web et l’application d’Ocado sont tombés en panne vendredi

// Les clients tentent d’éviter un voyage dans les magasins en raison de l’épidémie de coronavirus

Les supermarchés britanniques ont du mal à faire face à l’augmentation rapide des commandes en ligne, provoquée par l’épidémie de coronavirus.

L’épicier en ligne Ocado a vu son site Web et son application s’écraser plusieurs fois vendredi alors que les acheteurs se pressaient de magasiner en ligne dans le but de s’isoler.

Depuis que le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures de protection contre le coronavirus, les épiciers ont été confrontés à un barrage de commandes en ligne de la part des acheteurs essayant d’éviter un voyage dans les magasins.

Dans certains endroits, les clients qui ont pu accéder au site Web d’Ocado n’ont pas pu trouver de créneau de livraison disponible pendant une semaine.

«En raison d’une demande exceptionnellement élevée, notre application connaît des problèmes techniques intermittents», a déclaré un porte-parole d’Ocado.

“Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et remercions nos clients pour leur soutien.”

D’autres supermarchés n’ont pas de créneaux horaires pendant plusieurs jours, car les craintes du virus ont accru la demande de courses en ligne.

Pendant ce temps, Ocado a informé ses acheteurs que son personnel ne transportera plus de marchandises dans les maisons ni ne reprendra de sacs en plastique dans le cadre de nouvelles mesures de sécurité.

De plus, le gouvernement envisage de supprimer la taxe sur les sacs en plastique, de 5p sur les sacs à usage unique, afin de faciliter les livraisons à domicile avec moins de risque de contamination pour les conducteurs et les acheteurs.

Il envisage également d’étendre le nombre d’heures que les conducteurs peuvent légalement travailler.

Les fournisseurs et les détaillants ont déclaré qu’ils avaient du mal à répondre à une demande soudaine comparable à Pâques ou à Noël.

L’épicier Big 4 Morrisons a déclaré qu’il accélérerait les paiements à ses plus petits fournisseurs pour les aider à gérer leurs flux de trésorerie pendant l’épidémie de coronavirus.

À partir de la semaine prochaine, les fournisseurs qui vendent moins de 1 million de livres sterling de marchandises par an à Morrisons recevront des paiements dans les 48 heures plutôt que dans le délai habituel de deux semaines.

Morrisons a déclaré qu’il exploiterait le nouveau système jusqu’à la fin mai au moins.

“Nous sommes le plus grand fabricant de produits alimentaires en Grande-Bretagne et nous voulons être là pour les petits producteurs, agriculteurs et entreprises qui approvisionnent Morrisons”, a déclaré David Potts, PDG de Morrisons.

Nous sommes une entreprise familiale britannique et nous ferons de notre mieux pour les soutenir pendant cette période difficile. »

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré: «Ces mesures soutiendront nos agriculteurs et producteurs de denrées alimentaires dans leur travail vital de nourrir la nation.

«Nous avons déjà une chaîne d’approvisionnement alimentaire très résistante dans ce pays et je continue de travailler en étroite collaboration avec Morrisons et d’autres détaillants sur leur réponse au coronavirus.

“Le gouvernement a promis 30 milliards de livres sterling dans le budget de cette année pour les personnes touchées et nous avons clairement indiqué que nous ferons tout ce qu’il faut pour soutenir les particuliers et les entreprises.”

