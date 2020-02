Coronavirus: les États-Unis et l’Australie commencent l’expérimentation. Vaccin prêt en 2021

25 février 2020, par Alessandra Caparello

L’Américain est de entreprise pharmaceutique qui a fait le premier lot d’un vaccin expérimental contre les coronavirus. Moderna a annoncé qu’il avait été remis à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) de l’Institut national américain de la santé (NIH).

Le vaccin s’appelle ARNm-1273 et est basé sur une forme stabilisée de la protéine supérieure, appelée Spike Protein, du coronavirus, nécessaire à l’infection déjà à la base des vaccins contre les autres coronavirus responsables du MERS et du SRAS.

Quand le vaccin Moderna sera prêt

Fin avril, l’Institut pourrait commencer un test clinique sur environ 20 à 25 volontaires sains, afin de vérifier si deux doses du vaccin sont sûres et induisent une réponse immunitaire capable de protéger contre l’infection. “

Ainsi a rapporté le directeur du NIAID Anthony Fauci que les premiers résultats pourraient être disponibles en juillet ou août. L’expérimentation est longue et évidemment on ne sait pas si elle réussira. Si le vaccin contre les coronavirus devait produire les résultats escomptés, il pourrait être mis sur le marché au plus tôt en 2021.

Les tests ont également commencé en Australie

Pas seulement aux États-Unis. L’Australie a également décidé de créer le premier vaccin contre Covid-19. Il y a quelques jours, l’équipe de chercheurs de l’Université du Queensland a annoncé qu’elle avait commencé à tester des animaux sur le vaccin candidat Covid-19 du pays. L’étude en laboratoire a duré trois semaines. Comme l’a dit Peter Høj, vice-chancelier et président de l’université australienne:

«Ils existent toujours de nombreux tests pour s’assurer que le vaccin candidat est sûr et qu’il crée une réponse immunitaire efficace, mais la technologie et le dévouement des chercheurs veulent témoigner que le premier obstacle a été surmonté “.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: