Coronavirus: les facilités bancaires de quiz prolongées jusqu’en juillet

Quiz a confirmé que ses installations bancaires existantes ont été étendues jusqu’à la fin de juillet, alors que la pandémie de coronavirus se poursuit.

Les installations, avec HSBC, devaient expirer le 23 avril.

Le détaillant de mode rapide dispose actuellement d’une facilité de découvert de 2 millions de livres sterling et d’une facilité de travail de 1,5 million de livres sterling – sur lesquelles un total de 3,5 millions de livres sterling peut être prélevé.

Quiz disposait d’une trésorerie nette de 6 millions de livres sterling au 20 avril.

“Nous prenons les mesures nécessaires pour préserver la trésorerie et gérer les liquidités tout au long de cette période sans précédent et difficile afin de garantir que Quiz reste bien positionnée pour livrer ses plans stratégiques à plus long terme”, a déclaré Tarak Ramzan, directeur général de Quiz.

“Nous sommes reconnaissants pour le dialogue constructif avec et le soutien continu de nos parties prenantes, y compris nos collègues, fournisseurs et partenaires ainsi que notre banque, HSBC.”

Quiz a déclaré qu’il attend une nouvelle mise à jour des facilités bancaires à long terme du groupe vers la fin du mois de juin.

Le détaillant a récemment rouvert son site Web après avoir encouragé l’éloignement social et les mesures de sécurité pour les cueilleurs de stocks d’entrepôt.

Le groupe a averti que ses bénéfices annuels seraient affectés par la crise de Covid-19 en raison d’une baisse «substantielle» du trafic en ligne et de la fermeture forcée de ses magasins le 22 mars.

