Coronavirus: les factures ne sont plus lues. Voici comment enregistrer

Avec l’urgence coronavirus en cours et l’arrêt de nombreuses activités de production, le coût de matières premières liés à l’électricité et au gaz diminue de manière significative. Bonne nouvelle mais pas pour les consommateurs car cette baisse ne se traduit malheureusement pas par une baisse des factures énergétiques.

De là, selon Facile.it, également en raison de l’obligation de rester à la maison et de l’augmentation de la consommation qui en résulte, de nombreux Italiens pourraient voir leurs dépenses mensuelles augmenter.

Comment économiser sur les factures

Que faire alors? Voici un petit manuel créé par le comparateur en ligne pour économiser sur votre facture.

Tout d’abord, il est bon de faire attention au prix, fixe ou indexé. Le premier conseil pour ceux qui sont sur le marché libre est de vérifier leur contrat d’approvisionnement. Si vous avez un contrat avec offre à prix fixe il est bon de faire attention au coût de la composante énergie de la facture qui est bloquée lors de la souscription et ne varie que jusqu’à la durée de validité, normalement fixée à 12 ou 24 mois. Dans ce cas, selon l’enquête Facile.it, rien ne changera pour le client du point de vue tarifaire et si la consommation n’est pas maîtrisée, la facture pourrait même augmenter.

Ceux qui ont unoffre de prix d’indice, pourrait voir, déjà dans les prochaines factures, une baisse du coût de la composante énergétique.

Pour réussir enregistrer quelque chose pendant ce temps vous pouvez penser à la transition vers marché libre. Bien qu’il reste encore plus d’un an avant la fin de la plus grande protection dans le secteur de l’électricité et du gaz, la période actuelle pourrait être la bonne pour évaluer la transition. Certains fournisseurs opérant dans ce secteur appliquent un coût de composant énergétique inférieur à celui protégé.

Vous pouvez également l’évaluer changer d’opérateur. Même pour ceux qui sont déjà sur le marché libre avec une offre à prix fixe, le conseil est de garder un œil sur leurs factures d’électricité et de gaz et d’évaluer un éventuel changement de fournisseur.

Ceux qui ont signé un contrat sur le marché libre dans le passé, en changeant de société, pourraient gagner des conditions plus favorables et les bloquer jusqu’à l’échéance fixée par le nouveau fournisseur.

Enfin, vous pouvez penser à réévaluer votre propre taux bi-horaire car avec l’obligation de rester à la maison, les plages horaires dans lesquelles la consommation d’électricité et de gaz sont concentrées avec un drain au coin de la rue peuvent avoir changé.

On peut donc évaluer la passage à une heure ou encore changer les bandes de bioraria opter pour une remise en journée plutôt qu’en soirée.

L’obligation de rester à la maison pourrait, pour certains, augmentation de la consommation d’électricité et de gaz et, en même temps, augmentation du coût des factures; pour cette raison, il est important de faire une évaluation minutieuse de votre fournisseur si vous voulez éviter le risque de saignement », explique-t-il Silvia Rossi, gestionnaire d’énergie de Facile.it. «Ce pourrait être vraiment le meilleur moment pour évaluer le changement d’opérateur ou, pour ceux qui étaient encore sur le marché protégé, pour passer au libre. En premier lieu parce que les tarifs baissent et, pour ceux qui changent, cela pourrait entraîner des économies importantes sur les factures de services publics; ensuite parce que c’est une opération qui peut se faire directement et entièrement depuis chez soi, par téléphone ou en ligne, simplement et sans aucun service “.