Coronavirus, les familles italiennes ont déjà perdu en moyenne 479 euros

La suspension forcée des activités économiques, mais aussi les pertes sur investissements enregistrées entre février et mars, ont annulé une partie des revenus et de la richesse des Italiens.

Selon une enquête menée sur un millier de sujets par l’association Altroconsumo (entre le 18 et le 20 mars), la perte moyenne rapportée par les Italiens était égale à 479 euros pour chaque famille. Si cette estimation était exacte, il s’agirait d’un appauvrissement global de 12,3 milliards d’euros.

50% des répondants ont signalé des retombées économiques négatives en raison de l’urgence du coronavirus; une famille sur dix prétend alors avoir perdu au moins mille euros de perte d’emploi.

Même le pertes d’investissement ont pesé sur la richesse des Italiens: 15% des familles disent avoir subi des pertes, supérieur aux 8400 euros en moyenne. L’annulation des voyages a également causé des dommages économiques au 18% des familles italiennes. Ceci est suivi de l’annulation des événements culturels (qui ont touché 10% des personnes interrogées) des événements sportifs (11%) et de l’annulation des cérémonies familiales (8%).

Toujours confus si des symptômes “suspects” se produisent

L’enquête menée par Altroconsumo a également révélé un manque de clarté sur les actions à entreprendre en cas de découverte de symptômes imputables à une infection à coronavirus.

Dans 43% des cas, une proportion qui semble décidément élevée, les sujets qui ont signalé ces symptômes n’ont pris aucune mesure particulière et seulement 30% des répondants ont décidé de s’isoler. Dans la majorité des cas (46%), cependant, le choix était le bon: appeler le médecin généraliste, qui à son tour peut suggérer les précautions les plus appropriées.

Seulement 2% des personnes interrogées qui soupçonnaient qu’elles avaient été infectées sont allées aux urgences, cependant, un choix absolument déconseillé car cela pourrait mettre en danger de nombreuses autres personnes.

Coronavirus, les émotions des Italiens

Le séjour obligatoire chez soi, alors que le flux d’informations sur les contagions croissantes ne s’arrête pas, ne peut que produire effets sur les émotions des Italiens.

L’échantillon de répondants qui restent à la maison (et ne sont donc pas obligés de partir pour le travail) ont fait état du sentiment de anxiété (30%), suivi de près par ennui et peur (tous deux à 28%). Le sentiment de solitude et moi troubles du sommeil (20%).