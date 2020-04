Coronavirus, les impacts fiscaux de la réduction de la liberté de mouvement. Le point de Ludovici

Les causes du coronavirus et la réduction conséquente de la liberté de mouvement sont ceux qui, en particulier dans le monde professionnel, se retrouvent coincés en Italie malgré leur résidence ailleurs.

Quels sont les impacts fiscaux de telles situations? «Le risque est de générer un revenu imposable en Italie sinon d’acquérir une résidence fiscale. Cependant, les règles, déjà préexistantes à la pandémie actuelle, devraient à ce stade être interprétées et appliquées avec une grande flexibilité “, commente-t-il Paolo Ludovici, associé fondateur et partenaire du cabinet de conseil fiscal et juridique Ludovici Piccone & Partners.

En d’autres termes, l’urgence actuelle soulève des problèmes liés aux règles fiscales internationales au niveau mondial, c’est-à-dire qui affectent également les compatriotes bloqués à l’étranger. Ludovici précise que “si à court terme les incertitudes relatives peuvent provoquer un conflit entre les employeurs et leurs salariés, à long terme elles peuvent donner lieu à un lourd différend fiscal avec les autorités”.

En outre, “si les autorités fiscales ne sont pas intéressées à intensifier les contrôles, au cours des trois à quatre prochaines années, avec la reprise économique souhaitable, lutte contre l’évasion fiscale j’espère que ce sera à nouveau une priorité absolue “, ajoute le comptable. Dans ce contexte, “il faudrait un partage commun des implications fiscales actuelles et ce besoin nécessite une coordination minutieuse menée par l’OCDE”, conclut-il.

Dr Ludovici, avec la pandémie en cours, quel impact voyez-vous sur les principes fiscaux internationaux?

Ces dernières années, il y a eu beaucoup de débats sur l’adéquation des principes fiscaux internationaux à la lumière des défis posés par la numérisation de l’économie. La réaction à la pandémie de coronavirus crée une grande discontinuité qui pourrait également tester les règles mises en place pour régir un scénario où les gens sont libres de se déplacer et de décider où travailler ou rester. La pathologie actuelle permet d’appliquer les règles différemment de ce qui se produirait dans le contexte dans lequel les règles ont été émises.

Si, à la suite d’une ordonnance du gouvernement, un certain M. X se retrouve coincé en Italie, bien qu’il ait sa résidence dans un autre pays, sera-t-il considéré comme un résident italien en 2020?

Les règles actuelles ne semblent pas faire de grandes différences entre les raisons qui se cachent derrière les situations factuelles, mais leur interprétation requiert une certaine flexibilité à la lumière du moment extraordinaire que nous vivons.

Bien sûr, d’une part, M. X a décidé de déménager en Italie alors qu’il était libre de se déplacer ailleurs, mais d’autre part, il n’est pas actuellement libre de se déplacer. L’intention psychologique de M. X doit être correctement évaluée avant d’arriver à une conclusion trop facile.

Il y a le nœud du résident à l’étranger qui, séjournant en Italie pendant plus de 183 jours, risque d’être considéré comme un résident. Donc, si un certain M. X, chinois, produisait un revenu en Italie, cela deviendrait-il imposable comme revenu de source italienne?

En principe, la réponse devrait être affirmative, même si la règle des 183 jours du traité applicable peut aider à limiter la fiscalité italienne, à condition toutefois que M. X ne soit pas considéré comme un résident italien et que son séjour de travail en Italie ne dure pas plus de 183 jours.

Cependant, avec une certaine flexibilité, on pourrait affirmer que cette période de travail intelligente peut, dans une certaine mesure, être assimilée à une période de vacances (forcée), pendant laquelle le salarié peut continuer à travailler, mais généralement les jours ne sont pas compter pour déterminer l’imposition du revenu des employés.

Que se passerait-il si l’activité menée en Italie par M. X configurait une organisation stable en Italie de l’employeur chinois?

Pré-coronavirus, il y a eu une discussion approfondie sur l’ampleur de l’augmentation du mode de travail dans travail intelligent transfrontalier cela pourrait conduire à une prolifération d’organisations stables dans le monde. Mais dans le scénario actuel, la bonne volonté de l’employeur, qui n’a raisonnablement pas l’intention de s’installer en Italie, devrait être dûment prise en compte. La question est très importante, également parce que si une organisation permanente pouvait être identifiée, la règle des 183 jours ci-dessus ne serait plus utile pour éviter l’imposition en Italie des revenus des salaires perçus par le travailleur intelligent “forcé”.

Si M. X était un cadre supérieur de la société chinoise, la présence en Italie pour une période non courte et l’exercice d’une activité de travail sur le territoire de l’État constitueraient-ils un siège de direction ou même un siège de direction effective?

Encore une fois, les règles actuelles devraient être appliquées avec la souplesse voulue, compte tenu de l’intention réelle des parties concernées et des circonstances exceptionnelles auxquelles nous sommes confrontés.

Qu’en est-il des impôts sur le revenu “classiques”?

Les contribuables résidant en Italie sont imposés sur leur revenu global, y compris les revenus générés par leur travail à l’étranger. Cependant, si la personne travaille en permanence et exclusivement à l’étranger et reste en dehors de l’Italie pendant au moins 183 jours, le revenu imposable italien est déterminé non seulement sur la base des revenus réels reçus, mais également sur la base de certains régimes normalement préparés pour la détermination des cotisations de sécurité sociale dues par les employés qui travaillent en dehors de la « UE.

Ce revenu horaire peut également être bien inférieur au revenu réel.