Coronavirus: les magasins M&S resteront ouverts, déclare le PDG Steve Rowe

Le personnel de l’équipe vêtements et maison se joindra à l’équipe alimentaire pour aider M&S à faire face à une demande accrue

// Les magasins M&S resteront ouverts mais les services de soutien-gorge et de vêtements adaptés à la cabine ont été fermés

// Un service de livraison sans contact sera disponible pour les vêtements, la maison, les fleurs, les paniers et les commandes de vin

// Des remboursements en devises seront offerts à ceux qui ne peuvent pas voyager en raison de l’épidémie de coronavirus

Marks & Spencer a annoncé que ses magasins et ses fonctions commerciales resteront ouverts, car il mettra en place de nouvelles mesures pour soutenir les clients et les collègues au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Le PDG de M&S, Steve Rowe, a déclaré que le personnel de l’équipe des vêtements et de la maison se joindrait aux équipes de restauration pour répondre à la demande accrue.

Les ajusteurs de vêtements de M&S seront toujours disponibles pour conseiller les clients, mais les services de soutien-gorge et de vêtements ajustés du détaillant ont été fermés jusqu’à nouvel ordre.

LIRE LA SUITE:

“Des collègues des magasins et de la chaîne d’approvisionnement ont reçu des produits d’hygiène supplémentaires à utiliser et un nettoyage supplémentaire est en cours pour maintenir nos excellentes normes pour vous et nos équipes”, a déclaré Rowe.

M&S a également mis en place un service de livraison sans contact pour tous les vêtements, la maison, les fleurs, les paniers et les commandes de vin afin de permettre un contact main dans la main zéro – le chauffeur laissant la livraison à la porte du client.

Pendant ce temps, M&S Bank est créée pour soutenir ceux qui s’inquiètent de l’impact sur les finances de l’épidémie.

Des remboursements de devises seront offerts à ceux qui ne peuvent plus voyager en raison de l’annulation de vols.

«Depuis plus de 135 ans, M&S, nos clients et les communautés que nous desservons sont confrontés à des défis, petits et grands, et les surmontent tous en se soutenant mutuellement et en travaillant ensemble», a déclaré Rowe.

«Maintenant, comme toujours, toute l’équipe M&S – dans nos magasins, nos centres de support, nos entrepôts et dans notre chaîne d’approvisionnement – travaille sans relâche pour livrer pour nos clients.

«Je voudrais également vous dire un énorme merci à vous – nos clients – pour votre fidélité et votre compréhension en ces temps exceptionnels.

“C’est la gentillesse et le soutien que nous nous donnons qui nous aideront à traverser ces temps sans précédent.”

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette