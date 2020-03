Coronavirus: les mesures prises jusqu’à présent par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni

Après que l’OMS a déclaré pandémie de coronavirus, tous les pays du monde comprennent la gravité de la situation. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que 60 à 70% des personnes en Allemagne risquaient d’être infectées par le coronavirus.

«Nous sommes confrontés à un défi auquel nous n’avons jamais été confrontés auparavant. Cela dépend vraiment de nous. La principale charge est supportée par Jens Spahn. Il le fait vraiment bien. C’est également une incitation pour le futur proche. Parce que la crise n’est évidemment pas encore terminée. “

Les mesures prises par l’Allemagne

Mais comment se déplacent-ils dans le béton? En Allemagne, les États de Bavière et de Sarre fermeront les écoles, les jardins d’enfants et les jardins d’enfants à partir de lundi prochain et d’autres gouvernements régionaux décideront bientôt de faire de même. De plus, afin d’endiguer au moins l’effet économique de l’épidémie de coronavirus, l’Allemagne a décidé d’accorder un crédit illimité aux entreprises mais également la possibilité de rejoindre certaines entreprises. Le ministre des finances Olaf Scholz en particulier, il a annoncé l’octroi d’un crédit illimité aux entreprises confrontées à des problèmes dus à l’épidémie. Le collègue de l’économie, Peter Altmaier, a également expliqué que le gouvernement envisage la possibilité de prendre des participations dans des entreprises “ clés ”, par exemple dans le secteur pharmaceutique qui souffre du manque d’approvisionnement en Asie, qui sont essentiels pour la production de certains médicaments.

Les décisions de la France, de la Belgique et de l’Autriche

la France il fermera toutes les écoles et universités à partir de lundi et augmentera le financement pour aider les entreprises, “à tout prix” comme l’a annoncé le président Emmanuel Macron qui s’entretiendra aujourd’hui avec le président Donald Trump. en Belgique, toutes les écoles seront fermées lundi tandis que les magasins fermeront le week-end, à l’exception des pharmacies et des épiceries, invitant les personnes âgées à rester à la maison. Toutes les activités récréatives sont annulées et les restaurants et bars devront également fermer. Même leAutriche décide de fermer les magasins “non essentiels”. Cela a été annoncé par le chancelier Sebastian Kurz. Seules les épiceries, pharmacies, banques, bureaux de poste resteront ouverts et à partir de lundi, les restaurants et bars devront fermer à 15 heures.

Boris Johnson: “Pour le moment, nous ne fermons pas les écoles”

Cependant, aucune mesure restrictive n’a été décidée Royaume-Uni, où le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de fermer les écoles pour le moment. Johnson a ajouté qu’il était conseillé aux écoles d’annuler les voyages à l’étranger et que les personnes âgées ne devraient pas partir en croisière. De plus, toute personne souffrant d’une toux «inhabituelle» et «continue» ou d’une température élevée devrait s’auto-isoler pendant sept jours.