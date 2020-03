Coronavirus, les outils en ligne pour communiquer avec ses amis et son travail

Le travail intelligent, ou travail agile, doit nécessairement prévoir les formes les plus efficaces de coordination à distance. La technologie donne un coup de main en matière de télécommunications grâce à des programmes de messagerie spécifiques qui permettent l’organisation d’un workflow même lorsqu’il se caractérise par une grande complexité, avec de nombreux acteurs travaillant simultanément. Les programmes que nous proposons ci-dessous peuvent, dans de nombreux cas, fournir des services similaires. Cependant, chaque application a ses atouts spécifiques, en termes d’interface graphique, de facilité d’utilisation, etc.

Pour les organisations les plus simples

Des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, dans le cas de groupes de travail pas trop nombreux, ou pour des communications courtes et urgentes, ils restent un outil de travail évident dans le cadre du travail intelligent. Il est possible de créer facilement un ou plusieurs groupes de collègues et d’envoyer toutes les communications, y compris les fichiers et les liens, dans cette salle commune.

Quant à la vidéoconférence, il existe des outils un peu plus avancés tels que Google Hangouts, ce qui vous permet de connecter plusieurs “profils gmail” dans une même conversation: le haut-parleur est automatiquement choisi par l’application comme panneau principal. Tous les contacts invités à la visioconférence reçoivent un message de l’organisateur par e-mail et peuvent se connecter à l’heure définie en cliquant simplement sur le message reçu dans la boîte aux lettres Google.

Alternativement aussi Skype il vous permet d’organiser facilement des vidéoconférences entre plusieurs profils enregistrés sur la plate-forme, bien qu’il n’offre pas la même facilité pour inviter des contacts dans le cercle des contacts de messagerie, comme cela se produit dans Hangouts. D’autre part, l’application est bien connue de tous et bénéficie d’une excellente fluidité des images et du son.

Chats de travail

Les plateformes les plus intéressantes pour les grandes équipes de travail à distance sont les chats spécialement conçus dans le but de mieux organiser les conversations, les fichiers et les liens.

Certaines des applications les plus populaires de cette dernière catégorie sont Slack, HipChat et Amazon Chime, mais la concurrence voit de nombreuses alternatives, dont beaucoup sont gratuites. Il existe de nombreuses similitudes entre les trois services en question: disponibles sur mobile et desktop, ces programmes vous permettent d’organiser des équipes de travail dans différentes “salles”ainsi que d’envoyer des messages instantanés en privé. Il est possible pour tous de joindre des fichiers et des liens, ainsi que d’effectuer des recherches internes pour tracer des problèmes spécifiques en insérant des mots clés. Ces fonctionnalités de recherche interne (plus polyvalentes et plus claires que Slack), ainsi que les interfaces graphiques (plus compactes HipChat et Chime, plus massives que Slack) sont parmi les différences les plus pertinentes entre un service et un autre.

Il est également possible de personnaliser les notifications pour le smartphone en restant ainsi connecté avec votre équipe de travail. Équipes Microsoft en mode libre, c’est une autre alternative valable qui, comme Slack et Chime, vous permet d’organiser des appels vidéo et de stocker des fichiers jusqu’à 10 gigaoctets.