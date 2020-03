Coronavirus. Les premiers cas depuis début 2018?

Quand est-ce que tout a commencé? Nous recherchons le patient zéro. En janvier? Sommes-nous sûrs qu’il n’y a aucun patient? Essayez de faire un tour avec moi dans les journaux locaux de Lombardie et au-delà et nous en découvrirons de beaux. Avec des formes différentes, peut-être que le coronavirus existe dans notre péninsule, mais peut-être avec une virulence différente, depuis plus d’un an maintenant. Les articles que je rapporte sont tirés de journaux fidèles narrateurs de ce qui se passe sur leurs territoires, où la plupart des épisodes sont enregistrés.

Parfois, vous voyez, il suffit de lire les journaux, d’interpréter correctement la réalité et de comprendre où s’orienter. Quand on dit que la lecture prolonge la vie …

https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/polmonite-1.4339539

Brescia, 11 décembre 2018 –

Il faudra quelques années pour comprendre les causes deépidémie de pneumonie et les légionelles qui ont frappé une grande partie de la Basse Bresciana et deAlto Mantovano. Et probablement une étude épidémiologique sera nécessaire, comme celles réalisées dans des sites pollués d’intérêt national.

Trois mois après le début de l’épidémie, il y a encore peu de certitudes. On sait qu’il y a eu 878 cas pneumonie entre début septembre et mi-octobre. À Brescia, il y en avait 766, dont 224 dans 7 municipalités le long de la rivière Chiese: l’année précédente, il n’y en avait que 36. Les analyses ont jusqu’à présent confirmé 103 cas de légionelles. Ats Brescia, avec l’Institut supérieur de la santé et le Département régional de la santé conviennent de la nécessité de poursuivre la recherche. “Les 103 points positifs – souligne le directeur de Ats Brescia Carmelo Scarcella – ne justifient pas le grand nombre de pneumonie, il est possible qu’il y ait différentes causes. Nous devons comprendre quoi faire d’autre et trouver une étude de population similaire à celle de la région de Caffaro. ” C’est le grand site chimique dont les effets ont durement frappé la région de Brescia. D’après les analyses du 308 échantillons biologiques menée par l’Institut supérieur de la santé, il ressort que seulement 10 positivité sont liées à Legionella pneumophila de type 1 (la plus courante); les 93 restants appartiennent au type 2-15.

https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/09/23/news/legionella-nuovi-casi-nasce-un-comitato-per-stare-informati-sull-epidemia-1.17278525?ref=search

FRANCESCO ROMANI

23 SEPTEMBRE 2018

HAUT MANTAN. Encore de nouveaux cas d’hospitalisations pour pneumonie bactérienne. Malgré le conseiller lombard pour le bien-être il y a déjà une semaine Giulio Gallera avait déclaré le pic de l’épidémie épuisé, en réalité les accès à la salle d’urgence du Mantovano enregistrent des augmentations continues. Le samedi 22 septembre, quatre autres au Poma de Mantoue, dont un travailleur castiglionais et un homme de 30 ans.

Une situation qui inquiète les habitants de la zone touchée. Une quarantaine de communes entre Bresciano et Mantoue disposées sur les deux rives de la rivière Chiese. Une autopsie a été réalisée à l’hôpital de Mantoue sur Remedello, 90 ans, dont les funérailles ont été interrompues in extremis. “Nous n’avons pas encore fixé la date des funérailles – dit la fille qui vit à Asola – Nous le ferons lundi 24 septembre. La femme de 90 ans est la deuxième autopsie en quelques jours. Le premier concernait un homme de 57 ans, également de Remedello, décédé à l’hôpital de Pavie après avoir été admis à Asola puis à Mantoue.

Les enquêtes environnementales se poursuivent également. De la Cartiera di Montichiari, après des enquêtes ultérieures, la présence de légionelles, la bactérie qui provoque une pneumonie à partir de l’eau et se propageant dans l’air sous forme d’aérosol, a été exclue, tandis que l’obligation d’assainissement demeure pour les 6 autres tours de refroidissement dans deux entreprises (l’aciérie de Calvisano et la roue Gkn de Carpenedolo).

À l’heure actuelle, il y a plus de 500 personnes infectées par une pneumonie bactérienne, dans laquelle environ 50 la présence de légionelles comme cause a été établie. Il y a actuellement environ 140 patients à l’hôpital, il y a toujours 5 décès.

Parallèlement, l’association «Justice pour les victimes de la pollution de l’environnement» a proposé par l’intermédiaire de la personne de contact Carmine Piccolo, de Ghedi (Race for life) la création d’un comité qui devrait voir le jour la semaine prochaine à Montichiari. Objectif, tenir les gens informés de l’épidémie, vérifier d’éventuelles poursuites, remboursements des frais médicaux de ceux qui prennent soin d’eux à domicile. Les premières initiatives pourraient être mercredi soir à Montichiari avec des pancartes et des protestations devant le conseil municipal et une initiative similaire à Calvisano avant le conseil samedi prochain à 10 heures.

Une réunion publique a eu lieu à Canneto sull’Oglio, organisée par “Canneto in Movimento” avec l’honorable M5S Alberto Zolezzi, de la Commission de l’environnement, mais aussi pneumologue et médecin Luigi Gaetti, Sous-secrétaire à l’Intérieur et médecin anatomopathologiste. Rencontre d’où émerge fortement la question de l’épandage des boues dans la zone susceptible de polluer les eaux. –

MANTOUE Vingt cas de pneumonie pour trouver un lit, toutes les personnes âgées hospitalisées hier à Poma malgré l’hôpital est littéralement en train d’éclater, tant le taux de participation en ce début février. Le pic de la grippe sera également surmonté, mais la soi-disant phase décroissante n’est toujours pas vue, pas dans les urgences du Carlo Poma qui étaient bondées hier matin comme aux pires jours de la vague de cas de grippe 2019, qui selon les experts ils auraient chuté dans la seconde moitié de janvier. Selon ce que l’on a pu voir hier matin à Poma, la grande majorité des patients qui se pressaient aux urgences ne se rendaient probablement pas compte que janvier est passé. La même chose peut être dite par les professionnels de la santé, notamment les médecins et infirmières des services de médecine, en particulier des différents complexes hospitaliers de la province, où trouver une place de lit libre entre dans la catégorie mission impossible. La vague d’influences de ce début de février affecte principalement les personnes âgées avec un pourcentage toujours plus élevé de cas de pneumonie; environ 22 cas suspects et confirmés ont été évalués hier. Selon les médecins de Poma, cette escalade de la pneumonie pourrait être un effet secondaire de la grippe elle-même: les personnes âgées qui souffrent déjà de maladies chroniques sont en fait perpétuellement exposées au risque pulmonaire, en particulier celles de plus de 70 ans, qui hier comme par le passé des semaines se pressaient, les salles de la salle se pressaient sur des civières en attendant qu’un lit soit libéré quelque part. En fait, une urgence à cycle continu que nous assistons à cette période dans les hôpitaux de Mantoue en général et dans la ville en particulier, où la sortie d’un patient est suivie de l’hospitalisation immédiate d’un nouveau patient.

Pneumonie atypique à Vallemaggia. Au moins une douzaine de cas dus à la bactérie Coxiella burnetii transmise par des chèvres de différentes fermes

www.rsi.ch. Au moins une douzaine de cas de pneumonie atypique se sont produits au cours des dernières semaines à Vallemaggia. Des tests en laboratoire ont permis de diagnostiquer la fièvre Q causée par la bactérie Coxiella burnetii, présente chez une centaine de chèvres infectées.

La maladie est transmise des animaux aux humains (éleveurs et vétérinaires) par inhalation de bactéries, rapporte le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Dans ces cas, il a généralement une évolution asymptomatique ou une grippe légère, mais il peut parfois provoquer des symptômes aigus tels que fièvre et maux de tête, ainsi que des complications possibles. Il est traité avec des antibiotiques.

Pour minimiser le risque d’infection, le vétérinaire cantonal a ordonné la vaccination de tous les animaux des exploitations concernées (cinq), l’interdiction de tout mouvement vers et depuis l’exploitation (mais pas de les amener dans les pâturages) , désinfection des écuries et des équipements. Des mesures ont été prises, telles que l’obligation de pasteurisation et l’interdiction de vendre du fromage à base de lait cru, afin également d’éviter une transmission improbable par le biais des produits laitiers.

“Sauf dans de très rares cas”, nous a expliqué le médecin cantonal Giorgio Merlani, “la maladie ne se transmet pas de personne à personne”.

BELLUNO Pas de corrélation avec la proximité du lit de Sergio Parissenti, ancien maire de Voltago Agordino et employé de la province décédé le 11 février des complications pulmonaires dues à la grippe. Roberto Faneo, 65 ans, entrepreneur bien connu dans le secteur du bois, ancien joueur de rugby, président et sponsor avec sa société “Antico Cadore” d’Asd Rugby Belluno dans les années de Serie A2, est décédé dimanche soir dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital «San Martino» de la capitale. Lui aussi a été victime (le troisième à Belluno, après Parissenti et l’ancienne station-service de Domegge di Cadore Giuseppe De Meio, décédée lundi dernier) d’une infection pulmonaire survenue à la suite de la grippe qui l’avait frappé début février. Faneo, qui semble en excellente santé, avait été hospitalisé à l’hôpital de la ville le 4 février, après quelques jours au cours desquels il souffrait de douleurs osseuses, même sans fièvre ni rhume. Son état était immédiatement apparu grave aux professionnels de santé qui avaient ordonné son hospitalisation d’abord en pneumologie puis, avec l’aggravation de la maladie, en soins intensifs, où il partageait la chambre avec Sergio Parissenti, hospitalisé deux jours avant lui après une maladie présumée. au volant de sa voiture et est décédé quelques jours plus tard d’un virus pulmonaire. La circonstance a immédiatement causé les deux décès, mais Raffaele Zanella, directeur de l’hôpital “San Martino”, a immédiatement effacé le champ des doutes éventuels. «Pas de relation directe entre les deux cas – explique Zanella – Les deux personnes sont arrivées à l’hôpital dans des conditions déjà graves, à tel point que leur hospitalisation en soins intensifs a été organisée qui, il faut le rappeler, à« San Martino »ne compte que 9 places -HÉBERGEMENT “.

Seul le destin semble donc avoir marqué le même sort pour Faneo et Parissenti. La disparition soudaine de Faneo a pris par surprise des amis sportifs de mille combats, qui ont confié les derniers adieux à un message commun. “Roberto – on lit – faisait partie des 27 fans qui ont relancé le ballon ovale à Belluno, après quelques années d’arrêt”. En plus d’un pylône de mêlée, Faneo était un entrepreneur qualifié avec son entreprise de parquet. Faneo laisse sa femme Paola Da Gioz et son fils Gianantonio, en plus de sa mère de 92 ans. Les funérailles de Faneo auront lieu mercredi après-midi à 14h30 dans l’église de Salce, tandis qu’une autre cérémonie sera également célébrée à 16h à Cadola, où vit la mère. Pendant ce temps, après avoir atteint le pic viral entre fin janvier et début février, l’influence saisonnière en Vénétie a entamé la phase de déclin accidentel. Cela a été annoncé par le neuvième rapport épidémiologique régional, établi à partir des données collectées par les 116 médecins de famille du réseau “sentinelle”. Mais la grippe a durement touché cette année, faisant 13 victimes sur le terrain, dont 3 dans la région de Belluno.

26 février 2019 (changer le 26 février 2019 | 10:00)

Les résultats de l’étude de l’unité de microbiologie de l’Université “Ils sont immunisés aux antibiotiques, au risque de pneumonie et aux infections”

GAIA CURCI

o5 SEPTEMBRE 2019

Les super-bactéries résistantes aux médicaments, porteuses de pneumonie, d’infections de l’intestin et des voies urinaires, sont partout dans la ville. Ou plutôt, dans ses eaux de surface. Cela est démontré par une étude réalisée par une équipe de chercheurs et de professeurs de l’unité de microbiologie du Département des sciences cliniques et chirurgicales de l’Université de Pavie, une équipe dirigée par Roberta Migliavacca et Federica Marchesini.

https://www.liberta.it/news/cronaca/2019/12/30/pneumologia-presa-dassalto-oltre-40-casi-di-polmonite-nellultima-settimana/

Du 22 décembre à hier (29 décembre), pas moins de 35 patients ont été hospitalisés pour une pneumonie à Plaisance. Neuf autres patients ont pu rentrer chez eux car ils n’avaient pas besoin de suivre une oxygénothérapie. Ce n’est que le jour de Noël qu’il y a eu un pic de 7 hospitalisations. Pour retrouver l’équilibre, le Dr Andrea Vercelli, chef du service des urgences de via Taverna.

Le budget global voit 44 cas dans les derniers jours de l’année, en particulier chez les personnes âgées. Particulièrement accusé, des changements de température mettent la santé de Piacenza à rude épreuve. La garde reste élevée car le pic de grippe devrait également arriver prochainement.

La pneumologie a demandé plus de lits pour faire face à un début d’année qui pourrait s’avérer critique. Le chef Franco Cosimo insiste sur l’importance de se faire vacciner: “Non seulement les personnes âgées souffrent, la toux, la trachéite et les crises d’asthme sont également fréquentes chez les enfants”. Augmentation des perturbations également due à la pollution.

https://crema.laprovinciacr.it/news/crema/237297/salute-picco-di-polmoniti-nel-cremasco.html

CREAM (23 décembre 2019) – De trois à cinq cas par jour, avec un pourcentage d’hospitalisations proche de 50%. C’est le pic de la pneumonie, qui teste le personnel des urgences de l’hôpital Maggiore. Et pour faire l’ampleur du phénomène, normalement les diagnostics d’infections pulmonaires ne dépassent pas trois par jour, entre l’automne et l’hiver, avec des périodes sans que les agents de santé n’aient à traiter avec un seul patient souffrant de ce type de pathologie. “Au cours des trois derniers mois – confirme le directeur de la santé d’Ats cremasca, Roberto Sfogliarini – nous avons eu 18 patients pour une pneumonie, alors que depuis cinq jours maintenant 12 ont été confirmés, dont un pédiatrique et avec un patient refusé “. “Il ne faut cependant pas oublier que nous attendions l’augmentation des admissions (fréquentation du pavillon des urgences) en raison des complications de la grippe, qui se font déjà sentir”, précise-t-il cependant au médecin.