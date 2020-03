Coronavirus, les prochaines adjudications d’obligations d’État, attendaient 80 milliards d’ici mai

20 mars 2020, par Alberto Battaglia

Si le gouvernement Conte ne manque pas une occasion d’inviter les institutions européennes à adapter leurs instruments pour répondre à des besoins de dépenses publiques extraordinaires, le Trésor italien devra effectuer de nombreuses émissions de obligations d’État dans les deux prochains mois.

D’ici à fin mars, ils mûriront, fra Bot et ctz expirant 22 milliards d’euros. En avril, plus de 15 milliards de lires arriveront à maturité BTP et plus de 13 milliards de bots.

Enfin, en mai, des dettes de 16 milliards en BTP et 13 milliards en BOT vont être renouvelées.

Un total qui dépasse, au cours des deux mois abondants qui pourraient s’avérer cruciaux dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus, 80 milliards d’euros.

La bonne nouvelle est que, pour le moment, l’écart semble être revenu à des niveaux maîtrisés, inférieurs au niveau de 200, avec un rendement sur dix ans de 1,65%. La main décisive a été l’intervention de la BCE, qui a annoncé un plan d’achat d’obligations de 750 milliards de la zone euro et dont l’Italie pourra largement bénéficier.

Le calendrier des émissions du Trésor

Voici le calendrier d’émission du Trésor italien pour fin mars et pour les deux prochains mois.

mars

26 mars Enchères Ctz et BTP € i

Vente aux enchères du 27 mars

31 mars Enchères à moyen et long terme

avril

Vente aux enchères du 8 avril

9 avril Enchères à moyen et long terme

24 avril Enchères Ctz et BTP € i

Mai

Vente aux enchères du 12 mai

13 mai Enchères à moyen et long terme

26 mai Enchères Ctz et BTP € i

Vente aux enchères du 27 mai

29 mai Enchères à moyen et long terme

