Coronavirus: les réactions et les conseils des conseillers financiers à la crise

Comment les épargnants aidés par les banques ont réagi à la correction massive des marchés conseillers financiers?

Et quelles actions ont été menées par les conseillers pour mieux traverser cette phase de marché incertaine caractérisée par une forte volatilité? Bien que les réponses à la question puissent varier considérablement en fonction de la situation individuelle du client, certains concepts restent constants dans les réponses des consultants certifiés atteints par l’émetteur Cnbc. Des mots-clés comme stratégie, lucidité, planification.

“Heureusement, je peux compter le nombre d’appels de panique sur les doigts d’une main”, a-t-il déclaré. Douglas Boneparth, président de Bone Fide Wealth (New York), «de toute évidence, les dernières semaines marquées par la reprise du marché ont également calmé ces investisseurs.

Qu’est-ce que cela signifie? En 2008 et 2009, j’ai porté mes dents pour gérer ce type d’appels pendant la journée, tous les jours, pendant un an. ” Cette rétroaction a également été rapportée par d’autres consultants, qui ont fait état d’une attitude beaucoup plus confiante de la part des investisseurs, malgré la vitesse inhabituelle de l’effondrement des actions observée en mars.

“Mes clients sont étonnamment calmes, ayant survécu aux crises de 2001 et 2008”, a-t-il déclaré. Ivory Johnson, fondateur de Delancey Wealth Management (Washington DC), “cela étant dit, ce sont des sujets plus proches de la retraite ou plus près de l’abandon de la main-d’œuvre et leur seuil de retrait soutenu n’est pas sans limite. Heureusement, je leur avais dit que nous étions à la fin d’un cycle économique avant que le virus ne frappe l’économie et donc [la correzione] cela ne les a pas pris par surprise. “

Coronavirus: est-il temps de rééquilibrer le portefeuille?

Selon Boneparth, il y a actuellement au moins deux opportunités à évaluer, dans le cadre d’un nouvel équilibre pour votre portefeuille d’investissement:

“Il y a une opportunité, mais il faut être prudent, car augmenter la risque en période d’incertitude, il peut s’agir d’un mouvement précaire. Si vous vous sentez à l’aise et que vous avez la perspective du temps de votre côté, prendre des risques peut être une décision opportuniste étant donné que les marchés ont considérablement chuté.

C’est l’occasion numéro 1 “.

La deuxième opportunité: «Pour ceux qui ont un solide réserve de liquidité, de six à 12 mois (de charges équivalentes) il est possible d’investir cet excédent de liquidité sur un marché plutôt escompté. Mais je ne peux que souligner l’importance de faire très attention à la liquidité, étant donné que c’est la pierre angulaire de nombreuses personnes en ce moment. “

selon Diahann Lassus, président et directeur des investissements de Lassus Wherley, une filiale de Peapack-Gladstone Bank, cet environnement de marché post-correction présente des opportunités d’achat qui peuvent porter leurs fruits à long terme: “Notre objectif est de continuer à acheter à bas prix”, il a déclaré: «cette stratégie fonctionne à long terme parce que c’est une approche disciplinée qui se concentre sur l’achat à bas prix et la vente à prix élevé. Donc, même si les marchés financiers continueront de baisser court terme, [alla fine] ils vont récupérer et ceux qui ont continué à rééquilibrer le portefeuille auront obtenu des résultats ».