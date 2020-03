Coronavirus, les répercussions sur les comptes du football italien

par Giuseppe Tambone

La crise économique et de production qui fait office de corollaire à l’épidémie de Covid-19 semble destinée à marquer de façon indélébile Football italien, l’un des principaux secteurs industriels du pays, avec 1,3 million de membres, un impact socio-économique de 3 milliards et les paiements au Trésor pour 1,2 chaque année.

en pire scénario et cependant sans soutien immédiat, il n’est pas difficile de supposer qu’une tranche entre 40 et 50% des 100 clubs professionnels (en particulier entre la Serie B et Lega Pro) aura du mal à continuer dans la prochaine saison, servant dans un souffler uniquement la déflagration de l’état de forte contrainte précédente, représenté par un dette de plus de 4,2 milliards et un déficit budgétaire de 1,6 au cours des 5 dernières saisons.

Le redémarrage des activités sportives est essentiel pour réactiver le cercle des ressources nécessaires pour assurer une gestion actuelle et, compatible avec la reprise du système national, les perspectives d’avenir. Il existe un risque de «pertes» très importantes, entre 600 et 700 millions.

Trop pour un système déjà en cours de récupération. La forte dépendance à l’égard des droits de télévision met en évidence une part de 340 millions (dont 10% pour B et Lega Pro) comme troisième tranche de ces 1,3 milliard d’abonnés auprès des diffuseurs (ciel et Dazn pour l’Italie, img pour l’étranger et Rai pour la Coupe d’Italie).

L’argent que les clubs ont presque tous déjà engagé à travers des avances et des opérations d’affacturage. C’est la même chose la part provenant des collections de stades (pas moins de 120 millions) et des activités commerciales (très proche de 300 millions)déduction faite des rémunérations respectives des souscripteurs et des contreparties.

Dans ce scénario inquiétant, au cours des mois suivants, les clubs affaiblis et stressés souffriront d’une compétitivité réduite et d’une baisse de la valeur de leurs joueurs sur un marché des transferts où, pour des raisons évidentes, il sera difficile de réaliser les plus-values ​​(650 millions) qui ont maintenu les bilans ces dernières années.

Pour cette raison, le sauvetage des clubs et des nombreux emplois – qui implique le gouvernement, la FIGC et les ligues – a été marqué de manière appropriée dans cette première phase d’urgence au dilution des délais (charges fiscales et sociales) et suspension de certaines charges (frais d’usine et licenciements pour les salariés et collaborateurs) mais des interventions structurelles devront être mises sur la table, dans l’espoir de relancer et de conclure les championnats entre mai et, peut-être, juillet.

Des interventions qui se développeront dans le système du football à travers des réformes sportives (championnats) et des relations (flexibilité de la rémunération) mais qui devront conduire sur le front législatif à la réforme de la loi 91, à une nouvelle loi sur l’amateurisme, à la reconnaissance des apprentissages et semi-professionnalisme, un allègement du coin fiscal ainsi que la reconnaissance d’une part sur les paris.