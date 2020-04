Coronavirus, les réseaux de conseil racontent les réactions des clients à un mois difficile

Cet article fait partie du long dossier “Ecrivez votre demain aujourd’hui” publié dans le numéro d’avril du magazine Wall Street Italia.

Gérer des actifs sur des marchés nerveux comme celui de mars n’a pas été une tâche facile. Même si vous comprenez parfaitement les conseils du «manuel», une série impressionnante de réductions (en mars la correction la plus rapide jamais vue) a toujours le pouvoir de provoquer des réactions émotionnelles potentiellement néfastes pour les économies.

Fuir le risque alors que la correction a désormais supprimé de grandes tranches de performance exclut, dans la plupart des cas, la possibilité de rattraper le rebond des marchés. Les directeurs des réseaux de conseil de certaines des plus grandes banques et sociétés d’investissement italiennes ont décrit, dans le dernier numéro du magazine Wall Street Italia, la réaction des professionnels face au tsunami-coronavirus.

Dans ces phases, il est facile de se laisser emporter par l’émotion et de prendre des décisions d’investissement qui peuvent ensuite s’avérer profondément erronées “, a-t-il commenté. Tommaso Corcos, annonce de Fideuram – Intesa Sanpaolo“L’histoire, cependant, nous enseigne que les crises – financières ou sanitaires – y compris les plus importantes comme celle-ci, sont finalement surmontées et que l’économie et les marchés se stabilisent et recommencent à croître. C’est souvent à des moments comme ceux-ci que des opportunités d’investissement se créent. “

C’est aussi du même avertissement Lorenzo Bassani, directeur commercial de Quelle banque!: “Les actions impulsives, telles que la décision de liquider vos investissements en période de stress élevé, impliquent presque toujours la réalisation de pertes élevées – a-t-il dit – tout en restant longtemps désinvesties excluant de la possibilité de bénéficier de récupérations, ce qui dans le passé ils se sont toujours produits. “

Par rapport aux crises financières passées, a ajouté le directeur adjoint de Banca Generali, Marco Bernardi, la panique des clients était plus contenue. “Je dois dire que nous n’avons pas vu de scènes de panique comme lors de la crise qui a suivi le crack de Lehman fin 2008 et début 2009, et lors de l’élargissement des spreads en 2011, car désormais les épargnants italiens sont également plus matures et mieux comprendre la dynamique financière dans une crise comme celle-ci, qui n’est pas financière “, a déclaré Bernardi.

Le PDG de a également remarqué la même attitude Azimut Holding, Paolo Martini: «Nous n’avons enregistré aucune demande de désinvestissement sauf dans de rares cas; nous avons expliqué que dans ces moments, vendre reviendrait à enregistrer des pertes et à ne pas profiter des opportunités d’achat qui se dessinent avec la descente aveugle des marchés “.

De bonnes raisons nous amèneraient à penser que la reprise de la consommation, lorsqu’elle pourra s’exprimer, sera robuste – avec des répercussions évidentes sur l’économie mondiale. “En Chine, il y a un phénomène appelé” dépenses de vengeance “(vengeance des consommateurs) qui pousse l’achat et la consommation de tout ce qui a dû être renoncé”, a-t-il déclaré. Stefano Volpato, directeur commercial de Mediolanum, “Ce moment peut devenir l’occasion la plus extraordinaire et la plus productive d’investir ou d’augmenter vos investissements, en privilégiant cette méthode qui par sa nature représente un antiviral naturel contre les fluctuations du marché et les phases turbulentes”.