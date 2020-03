Coronavirus: les supermarchés prolongent les heures de livraison de la chaîne d’approvisionnement

Les règles actuelles, qui signifient que les livraisons sont interdites du jour au lendemain, seraient temporairement assouplies dans le cadre des plans.

// Le gouvernement prévoit de prolonger temporairement les horaires des épiciers pour effectuer les livraisons de la chaîne d’approvisionnement

// Cela signifie que les épiciers peuvent augmenter les livraisons des entrepôts à leurs magasins pour reconstituer les étagères

// Les règles actuelles interdisent les livraisons du jour au lendemain

Le gouvernement prévoit de prolonger les heures de livraison des chaînes d’approvisionnement aux supermarchés pour aider l’industrie alimentaire à répondre au coronavirus.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré que le fait d’autoriser les livraisons de nuit permettra aux stocks d’être déplacés «plus rapidement» des entrepôts des supermarchés vers les rayons.

Cette décision fait suite à un deuxième appel «productif» entre Eustice et les principaux supermarchés et représentants de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Le gouvernement a déclaré qu’il travaillerait avec les autorités locales pour prolonger les heures de livraison des épiciers et autres détaillants alimentaires.

LIRE LA SUITE:

Cela vient du fait que les acheteurs soucieux de devoir s’auto-isoler au milieu de la propagation du coronavirus au Royaume-Uni ont déclenché une demande au niveau de Noël pour certains articles.

Pendant ce temps, le Premier ministre Boris Johnson a mis en garde contre le stockage, exhortant les gens à «se comporter de manière responsable et à penser aux autres» lors de l’achat de fournitures.

Il a ajouté que le gouvernement est “certainement convaincu que nous avons des chaînes d’approvisionnement fantastiques”.

La semaine dernière, des membres éminents des secteurs de l’épicerie et de l’alimentation ont déclaré à Eustice qu’un assouplissement des couvre-feux aiderait les détaillants à répondre à l’augmentation de la demande des consommateurs.

Ces mesures signifieraient que les détaillants alimentaires pourraient augmenter la fréquence des livraisons dans leurs magasins et déplacer les stocks des entrepôts à travers le pays pour reconstituer les étagères.

Les règles actuelles, qui signifient que les livraisons sont interdites pendant la nuit, seraient temporairement assouplies dans le cadre des plans.

Le gouvernement a ajouté qu’il «examinait de près» les mesures visant à garantir que les chaînes d’approvisionnement continuent de fonctionner normalement et que le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, «se tient prêt» à mettre en œuvre les règles existantes qui permettent de prolonger les heures des chauffeurs pour aider à répondre à l’urgence. situations.

Selon les règles, les conducteurs auront toujours besoin de pauses de 45 minutes après quatre heures et demie de conduite pour s’assurer que les conducteurs sont correctement reposés.

“Nous avons écouté nos principaux supermarchés et représentants de toute l’industrie, et nous prenons des mesures pour soutenir leurs préparatifs”, a déclaré Eustice.

«En permettant des livraisons de nuit à nos supermarchés et détaillants alimentaires, nous pouvons les libérer pour déplacer plus rapidement leurs stocks de leurs entrepôts vers leurs étagères.

«Nos détaillants ont mis en place des plans d’urgence bien établis et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir aux consommateurs la nourriture et les fournitures dont ils ont besoin.

«Je continuerai à travailler étroitement avec eux au cours des prochains jours et semaines à ce sujet.»

Andrew Opie, directeur de BRC Food and Sustainability, a déclaré: «Nous saluons tous les efforts déployés par le gouvernement pour offrir aux supermarchés une plus grande flexibilité dans la façon dont ils approvisionnent leurs magasins.

«Bien qu’il y ait beaucoup de stock disponible, le défi pour les détaillants a été de s’assurer que tout cela atteigne les étagères dès que possible.

«Il est essentiel que le gouvernement continue de s’engager sur d’autres façons d’atténuer les défis pour les détaillants.»

Interrogé pour savoir si le gouvernement peut garder des étagères en stock, le Premier ministre a déclaré: «Eh bien, nous sommes certainement convaincus que nous avons des chaînes d’approvisionnement fantastiques et je sais que George Eustice et Matt Hancock ont ​​parlé aux supermarchés, s’assurant que nous continuons à faire bouger les choses. .

“Juste, en termes de préparation et où se trouve le public, je pense qu’il est très, très important que tout le monde se comporte de manière responsable et pense aux autres.”

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré aux députés que les approvisionnements alimentaires continueraient même dans le «pire scénario raisonnable».

S’exprimant aux Communes, il a déclaré: «Nous sommes convaincus que l’approvisionnement alimentaire continuera même dans notre pire scénario raisonnable.

«Nous discutons depuis un certain temps avec les supermarchés de ce scénario.»

Un certain nombre de supermarchés ont pris des mesures en réponse à la crise:

Tesco: Limite de cinq articles sur un certain nombre d’articles, y compris les pâtes, les lingettes antibactériennes, les gels et sprays et le lait longue durée. Commencé en ligne le dimanche et en magasin le samedi.

Selon PA Wires, les limites ne sont pas liées à des problèmes d’approvisionnement plus larges, mais plutôt pour garantir que tous les clients ont accès aux produits dont ils ont besoin.

Waitrose: Uniquement en ligne pour le moment et n’inclut que des restrictions sur certains savons et lingettes antibactériens.

Une porte-parole de Waitrose a déclaré: «En magasin, nous ne mettons actuellement aucun plafond sur aucun produit. Nous avons introduit un plafond temporaire sur certains produits sur Waitrose.com, y compris certains savons et lingettes antibactériens, pour garantir à nos clients l’accès aux produits dont ils ont besoin. Nous continuons de travailler avec les fournisseurs pour répondre à la demande. »

Morrisons: N’a confirmé aucune restriction.

Aldi: Limiter la vente de désinfectant pour les mains à deux par client. Le produit est vendu uniquement en magasin.

Asda: Désinfectant pour les mains limité à deux par personne en magasin et en ligne. Aucune restriction alimentaire.

Sainsbury’s: Aucune limite sur aucun achat.

Lidl: N’a confirmé aucune restriction.

Ocado: Les clients sont limités à deux bouteilles de désinfectant pour les mains chacune et à deux paquets de papier toilette.

avec fils PA

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette