Coronavirus: les supermarchés rationnent des désinfectants pour les mains, du savon et des pâtes pour arrêter les achats de panique

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, a déclaré qu’il n’y avait “absolument aucune raison” pour que le public britannique panique d’acheter, car les cas confirmés de coronavirus au Royaume-Uni ont atteint 273.

// Tesco, Asda et Waitrose ont commencé à rationner les ventes de certains articles au milieu des achats de panique face aux craintes des coronavirus

// Des restrictions ont été imposées sur le papier hygiénique, le savon, les pâtes, le lait longue conservation et les désinfectants antibactériens pour les mains – en magasin ou en ligne

// La plupart des épiciers, dont Morrisons et Sainsbury’s, n’ont pas encore introduit de rations

Les supermarchés ont imposé des restrictions sur des articles tels que les pâtes, les lingettes antibactériennes et le savon pour les mains dans le but d’empêcher les acheteurs de se stocker par l’achat de panique.

Des étagères à travers le pays ont été vidées de leurs marchandises, y compris du papier hygiénique, après que Public Health England ait exhorté les membres du public à «planifier à l’avance» au cas où ils devaient s’auto-isoler pendant quelques semaines.

Cependant, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, a déclaré qu’il n’y avait «absolument aucune raison» pour que le public britannique panique.

Tesco a presque entièrement vendu des pâtes sèches en ligne et a maintenant introduit un nombre limite de cinq sur plusieurs articles, y compris des lingettes antibactériennes, des gels et du lait longue durée.

Aucun autre supermarché n’a recouru au rationnement des aliments, mais la majorité limite désormais les gels antibactériens à deux par client – ou s’est entièrement vendu.

La liste complète des restrictions dans chaque supermarché est la suivante:

Tesco: Limite de cinq articles sur un certain nombre d’articles, y compris les pâtes, les lingettes antibactériennes, les gels et sprays et le lait longue durée. Commencé en ligne le dimanche matin et dans les magasins le samedi après-midi.

Waitrose: Uniquement en ligne pour le moment et n’inclut que des restrictions sur certains savons et lingettes antibactériens.

Morrisons: Aucune restriction sur les articles pour le moment.

Aldi: N’a pas encore répondu, mais le gel pour les mains anti-bactérien n’est pas disponible en ligne.

Asda: Désinfectant pour les mains limité à deux par personne en magasin et en ligne. Aucune restriction alimentaire. Beaucoup de produits antibactériens en rupture de stock en ligne.

Sainsbury’s: Aucune limite sur aucun achat.

Lidl: N’a confirmé aucune restriction.

Ocado: N’a pas encore répondu, mais aucune limite sur les produits en ligne.

À ce matin, 273 personnes avaient reçu un diagnostic de Covid-19 – contre 206 cas confirmés samedi.

Les problèmes de coronavirus semblent avoir créé une ruée internationale pour le papier hygiénique.

En Australie, deux femmes ont été inculpées après qu’une bagarre ait éclaté sur du papier hygiénique dans l’une de ses principales chaînes de supermarchés.

Les produits désinfectants pour les mains se vendaient également à plus de 5000 pour cent de leur prix de vente au détail recommandé en ligne, avec des bouteilles d’une valeur de 49p à 24,99 £.

Une annonce eBay a vu une bouteille de savon liquide d’occasion se vendre plus de 5 £ – bien qu’elle ne soit remplie qu’aux trois quarts.

