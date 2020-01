Coronavirus: les titres les plus menacés

28 janvier 2020, par Alberto Battaglia

L’épidémie de coronavirus, a commencé dans la ville chinoise de Wuhan, a déjà fait 106 victimes confirmées dans le pays, avec 4 500 autres personnes actuellement infectées (données mises à jour le mardi 28 janvier). Bien que moins mortel que le virus de la grippe Sars, qui s’était propagé en 2002-03, le coronavirus semble particulièrement contagieux et peut également être transmis par des sujets qui n’ont pas encore présenté les symptômes de la maladie (qui sont similaires à ceux de la grippe commune).

La possibilité que les mesures de sécurité draconiennes mises en place par les autorités chinoises affectent fortement la consommation intérieure et l’arrivée de touristes étrangers a fait naître de fortes craintes quant aux répercussions que l’épidémie pourrait avoir sur l’économie mondiale. Lundi 27 janvier, la Bourse américaine a enregistré la séance la plus négative depuis octobre dernier, alors qu’en Europe le contrecoup était encore plus fort: Piazza Affari a cédé 2,31%.

Quels sont les titres les plus concernés à ce stade

Les stocks qui se sont révélés les plus sensibles aux épidémies en Chine étaient les suivants:

Secteur touristique: à New York, les craintes croissantes de contagion et les invitations officielles des autorités américaines à ne pas visiter la Chine, sauf en cas de stricte nécessité, ont touché divers titres liés au tourisme dans le pays. Wynn Resorts et Las Vegas Sands, les deux sociétés liées au jeu sur le territoire chinois de Macao, ont clôturé la journée du lundi 27 janvier avec des baisses, de l’ordre de 4% et 7% respectivement. Aussi Disney, qui, en Chine, a de forts intérêts liés aux deux grands parcs à thème de Hong Kong et Shanghai, a subi un coup dur en raison de l’espoir que la population évitera les endroits particulièrement bondés dans les prochains jours.

transport: aussi le compagnies aériennes liés aux vols long-courriers ont subi un fort contrecoup, du fait du volume réduit de voyageurs qui se rendront en Chine dans les prochaines semaines: Delta a perdu 3,8% rien que le 27 janvier, les compagnies aériennes américaines 5,4% .

Valeurs liées à l’évolution des prix de l’énergie: à un niveau plus global, la baisse du pétrole due aux anticipations d’une demande mondiale plus modérée a par conséquent affecté les valeurs plus liées à l’or noir. En Italie, par exemple, la session du lundi 27 janvier a durement touché Saipem (-2,68%) e Tenaris (-5,01%).

luxe: Sur la liste italienne, les grands noms du luxe en particulier, dont le chiffre d’affaires en Chine est important, ont subi les plus grandes conséquences. La crainte est ici que les restrictions à la circulation des personnes à des fins de sécurité publique puissent nuire à la consommation (en particulier celles jugées moins nécessaires). Cela explique la méfiance envers des titres comme Moncler et Salvatore Ferragamo, qui a vendu plus de 4% le lundi 27 janvier.

