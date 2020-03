Coronavirus: l’étrange cas du “Pandemic Bond”

6 mars 2020

Partout dans le monde, il y a plus de 100 milliers les personnes contaminées par le coronavirus; 3500 sont morts et, maintenant, en les regardant sur la planisphère, il n’y a pas de continent qui n’a pas sa “tache” plus ou moins grande pour indiquer l’infecté.

Le taux de mortalité est stable a 3,5%, tandis que 53% les personnes qui ont contracté la maladie se sont déjà rétablies.

Et pourtant, malgré ces chiffres et les alarmes lancées par beaucoup, l’Organisation mondiale de la santé n’a pas encore élevé le niveau de risque d’épidémie à celui de pandémie.

Hier encore, l’OMS a clairement indiqué qu’elle serait sur le point d’évaluer un éventuel changement de scénario. Mais pourquoi serait-il important que le statut de pandémie soit déclaré? Qu’est-ce que ça changerait?

Les restrictions à contenir le virus changeraient, quelque chose d’important pourrait également changer d’un point de vue financier.

Pendant ce temps, l’épidémie déclenche les premiers secours.

LES PREMIÈRES MESURES FINANCIÈRES

NEW YORK, 3 mars 2020.

la Fonds monétaire international champ un paquet d’aide de 50 milliards dollars pour les pays confrontés à l’urgence du coronavirus. Il le fait en particulier pour les pays à revenu intermédiaire et faible. Cela a été annoncé par la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, en précisant que sur les 50, 10 milliards iront aux pays à faible revenu et 40 à ceux à revenu intermédiaire.

WASHINGTON, 3 mars 2020.

la Groupe de la Banque mondiale fournit jusqu’à 12 milliards de dollars pour aider les pays à faire face aux impacts sanitaires et économiques de l’épidémie mondiale. L’appui du groupe bancaire donnera la priorité aux pays les plus pauvres et à haut risque à faible capacité. L’équipe de la Banque mondiale est activement engagée avec les institutions internationales et les autorités nationales pour aider à coordonner la réponse mondiale.

New York, 4 mars 2020

La Réserve fédérale, la banque centrale américaine, décide, sans avertissement, de réduire le taux d’escompte officiel d’un demi-point. Le lendemain, ce sera au tour de la Banque centrale du Canada de prendre la même mesure. La réunion de la BCE est prévue jeudi prochain.

Europe, 4 mars 2020

Les ministres de l’économie de l’Union (ECOFIN), réunis par téléconférence, ne prennent pas de décisions immédiates, même si l’essentiel des épidémies hors de Chine se situent dans le Vieux Continent.

ROME, 5 mars 2020

Le gouvernement italien propose au Parlement de voter sur la proposition de ventiler le déficit budgétaire et de l’utiliser 7,5 milliards euros pour faire face à l’urgence sanitaire.

Mais il y a plus.

Ils seraient potentiellement « Presque » plus d’aide prête pour les pays “pandémiques”. la « Presque » cependant, c’est un must et dans un instant nous verrons pourquoi. Parce que c’est là que l’OMS revient et que le niveau de risque passe par la transition de l’épidémie à la pandémie.

Mais pour mieux comprendre ce que c’est, il faut remonter quelques années en arrière ..

28 juin 2017

La Banque mondiale lance deux catégories d’obligations. Les obligations, qui expirent le 15 juillet, ont ensuite une valeur nominale totale de 320 millions de dollars. Ce sont des titres créés pour faire face à toute catastrophe planétaire. Pandémies pour être précis, Pandémies du Coronavirus. Curieux non?! C’est fondamentalement un “Pari financier” sur un événement catastrophique comme une pandémie.

Il existe deux catégories de titres émis.

Le premier (classe A) pour 225 millions de dollars, a un taux de 6,9% payé mensuellement

Le second (classe B) pour 95 millions de dollars, a un blaireau 11% , également payé mensuellement

Les deux titres expireront le 15 juillet et le 15 de chaque mois, le délai de paiement des coupons expirera.

OBJECTIFS DE L’INVESTISSEMENT

Comme vu i Lien pandémique ont des taux d’intérêt très élevés par rapport au marché. Mais le rendement élevé est compensé par le risque potentiel élevé. En effet, les obligations prévoient la liquidation du capital (perte pour les preneurs fermes) en cas de pandémie de coronavirus à condition que cela soit reconnu par des paramètres objectifs et par l’identification de l’état réel de pandémie, par l’Organisation mondiale de la santé.

C’est pourquoi le rôle de l’OMS est en jeu.

Bref, techniquement, si la Pandémie, comme elle semble se produire maintenant, se matérialisait dans les années de durée du titre (2017-2020) les abonnés perdraient tout leur capital (à l’exception des coupons collectés) au profit des Pays Pandémiques. Si, en revanche, la pandémie ne se produit pas, les souscripteurs pourraient récupérer l’intégralité du capital majoré des coupons d’intérêts importants reçus.

LES CONDITIONS DU DÉGAGEMENT

Le prospectus souligne que pour que les titres soient mis à zéro et liquidés en faveur des pays pandémiques, avec la perte relative de ceux qui les ont signés, les conditions suivantes devraient être remplies:

1) 2 500 décès dans l’épicentre pandémique;

2) 20 décès dans un pays tiers.

Il est clair que ces conditions sont malheureusement déjà largement remplies. La preuve est fournie par les chiffres de l’épidémie étant donné que 2500 décès ont déjà eu lieu en Chine, alors que si nous prenons l’Italie comme pays tiers, le nombre de décès dépasse malheureusement largement les 20 dictés par les conditions de liquidation.

Cependant, une troisième condition est manquante pour que l’événement de liquidation se produise:

3) La déclaration de l’OMS sur “l’état pandémique”.

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Jusqu’à il y a deux jours, l’OMS ne s’est jamais prononcée en faveur de la pandémie. Malgré la contagion croissante, jusqu’au 4 mars, le président de l’OMS a répété que:

“Compte tenu du nombre et des tentatives de contenir le virus, il ne serait toujours pas nécessaire de déclarer l’état pandémique”.

Ce n’est que hier, cependant, qu’une position ferme de l’Allemagne est venue sur le sujet pour la voix du ministre de la Santé Jens Spahn qui a déclaré:

“Le coronavirus est devenu une pandémie mondiale.”

Mais, pour l’instant, l’OMS n’a pas changé d’avis.

Et si c’était le cas, déclarant la pandémie, selon le prospectus, d’autres garanties seraient déclenchées pour les souscripteurs des obligations pandémiques.

Nous verrons ce qui va se passer.

Les Obligations atteindront-elles leur maturité naturelle, celle prévue le 15 juillet prochain, garantissant, dans ce cas, la liquidation des fonds au profit des zones pandémiques?

Ou seront-ils maintenus en vie, un peu plus longtemps, au moins assez pour encaisser un autre méga-coupon?

En ce sens, nous vous rappelons que la prochaine date limite est prévue pour le 15 mars.

Ou seront-ils liquidés au détriment de ceux qui les ont signés?

Nous verrons ce qui va se passer.

La prochaine étape reviendra à l’Organisation mondiale de la santé. Nous verrons quand et si c’est le cas.

Ce n’est qu’alors que nous pourrons mettre à jour les thèmes de l’histoire.