Coronavirus, l’Eurogroupe se réunit aujourd’hui: Covid-19 “dépasse” Mes

L’Eurogroupe devait se consacrer à l’approbation de la réforme du mécanisme européen de stabilité (MES); au lieu de cela, la réunion des ministres des finances de la zone euro sera convoquée aujourd’hui (16 mars) pour discuter d’un défi beaucoup plus sérieux: rechercher la coordination des réponses de politique économique des différents pays européens à l’urgence du coronavirus. La responsabilité en la matière, comme l’a rappelé lors de sa dernière conférence par la présidente de la BCE, Christine Lagarde, est principalement concentrée ici. Il sera donc compris dans l’après-midi, si cette réponse forte et coordonnée entre les membres de l’UE, invoquée par Lagarde, peut se matérialiser dans un délai raisonnable.

Le communiqué de presse officiel sur le site de l’Eurogroupe, sur lequel il est possible de lire l’ordre du jour complet de la réunion prévue aujourd’hui à 15 heures, est assez concis sur ce qui sera le périmètre des discussions autour de la pandémie qui frappe durement l’Europe: “Les ministres feront le point sur la situation économique “, a-t-il lu, et discuteront des réponses aux défis de politique économique liés à la flambée de COVID-19.».

Dans le passé, les membres de la zone euro avaient eu des désaccords importants sur la gestion des finances publiques. Il est de coutume de distinguer le groupe des partisans, d’une part, d’une plus grande prudence en termes de déficit (Hollande, Allemagne, Finlande) et des pays qui réclament depuis longtemps de nouveaux outils de partage des risques comme les euro-obligations (à ce dernier groupe a toujours appartenu à l’Italie). À la lumière de l’urgence du coronavirus, on attend beaucoup des signes de rapprochement possibles entre les deux groupes, en vue d’une politique économique plus expansive qui s’ouvre à de nouveaux instruments de solidarité entre les pays.

L’ordre du jour modifié

Par rapport à l’ordre du jour publié le 9 mars, l’ordre de travail d’aujourd’hui pour l’Eurogroupe a profondément changé. Dans la version originale, “l’approbation politique” de la réforme du mécanisme européen de stabilité était mentionnée au premier point. Dans la dernière version de l’ordre du jour, la question n’est pas seulement passée dans la section “divers et possible”, mais le sujet de la comparaison est également réinterprété. Ce n’est plus l’occasion d’un soutien politique, mais de la “discussion des travaux sur le paquet de réformes Mes”.