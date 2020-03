Coronavirus, l’Europe annonce l’arrêt du pacte de stabilité. Désormais, les déficits peuvent être surmontés

Après les malentendus de ces derniers jours, l’Europe a décidé aujourd’hui de ne plus imposer de limites aux États pour faire face à l’urgence liée à la propagation de la coronavirus.

Par un message vidéo, le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a annoncé que la Commission européenne avait activé, pour la première fois, la clause de sauvegarde du pacte de stabilité, qui permettra aux gouvernements des différents pays de la zone euro de “pomper de l’argent dans le système aussi longtemps que nécessaire”.

“Le coronavirus a un impact dramatique sur l’économie, de nombreux secteurs sont touchés. Le verrouillage est nécessaire mais il ralentit gravement l’activité économique.

La semaine dernière, j’ai dit que nous ferons tout notre possible pour soutenir l’économie et les citoyens, et nous respectons ce qui a été dit. Les aides d’État sont les plus flexibles de tous les temps et vos gouvernements peuvent donner l’argent dont ils ont besoin aux restaurants, magasins, petites et moyennes entreprises “, a expliqué von der Leyen dans le message vidéo.

Cela signifie que les pays de l’Union européenne, face à la fort ralentissement attendu pour l’économie, peut temporairement s’écarter de l’ajustement à l’objectif à moyen terme (OMT) de la dette publique, à condition que cela ne compromette pas la viabilité budgétaire à moyen terme.

Nous avons promis que nous ferons tout pour soutenir les Européens et les entreprises pendant la crise. Nous livrons. Hier, nous avons mis en place les règles #StateAid les plus flexibles jamais conçues pour aider les personnes et les entreprises. Aujourd’hui, nous déclenchons la clause d’assouplissement des règles budgétaires, permettant aux gouvernements de pomper dans l’économie pic.twitter.com/a7IuuOSQWz

L’annonce par le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, suit le Décision de la BCE de libérer 750 milliards d’euros prises mercredi soir pour soutenir les obligations d’État des pays de la zone euro et favoriser la liquidité du système bancaire.

Le gouvernement italien a déjà approuvé une première ces derniers jours Aide de 25 milliards d’euros ce qui devrait aider à absorber certains des effets sociaux et économiques de l’épidémie, mais les analystes estiment que cela ne suffira pas pour éviter une grave récession.

à Paolo Pizzoli, économiste principal d’ING “L’accélération des actions répressives, pour l’instant avec des interventions d’urgence temporaires, est due à la prise de conscience que l’épidémie et les limitations inévitables des contacts interpersonnels mis en place pour le contrer ont des conséquences immédiates à la fois sur la demande et la fournir.

Dans les circonstances actuelles, compte tenu de la nature du problème et compte tenu de la forte incertitude quant à son évolution, être en mesure de maintenir un cadre social et économique suffisamment solide pour permettre une reprise rapide après la phase d’urgence serait déjà un résultat très important.

L’extension probable de la durée du verrouillage nécessitera probablement un nouveau paquet de mesures en avril, peut-être encore de nature urgente. L’adoption de mesures plus structurelles, comme le lancement de plans d’investissement public accélérés, nécessitera probablement plus de temps, nécessaire pour avoir de meilleures conditions épidémiologiques sur le terrain et une plus grande disponibilité politique pour mener des actions coordonnées au niveau des institutions et partenaires européens “.