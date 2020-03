Coronavirus, l’Europe tue le dépassement du déficit

8 mars 2020, par Massimiliano Volpe

Le feu vert de Bruxelles au plan d’aide extraordinaire de 7,5 milliards d’euros décidé par le gouvernement Italien pour contrer la propagation de coronavirus et atténuer les répercussions économiques. Une mesure qui augmente le déficit budgétaire à 2,5% par rapport à ce qui était précédemment défini par l’Italie avec l’UE.

Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskiset le commissaire à l’économie, Paolo Gentiloni, a répondu à la lettre envoyée à Bruxelles le 5 mars par le ministre de l’économie Roberto Gualtieri, pour illustrer à la Commission européenne l’écart par rapport au déficit programmatique à la lumière de l’urgence Covid-19.

Dans leur réponse, le vice-président Dombrovskis et le commissaire Gentiloni, soulignent que la Commission européenne “loue les efforts du gouvernement et du peuple italiens, qui contribuent considérablement à freiner la propagation de Covid-19 dans l’Union européenne” et précisent que “les coûts ponctuels encourus pour faire face à la propagation de l’épidémie sont exclus par définition du calcul du budget structurel et ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de l’adéquation de l’effort budgétaire prévu par les règles actuelles “.

Par conséquent, lors de l’évaluation du programme de stabilité pour 2020, la Commission tiendra compte de la nécessité d’adopter des mesures urgentes pour protéger la santé et le bien-être des citoyens et atténuer les effets négatifs du coronavirus sur l’économie, qui doivent être considérés comme compatibles avec les règles européennes.

