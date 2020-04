Coronavirus: l’exercice maintient le système immunitaire fort

Actuellement, l’activité physique en plein air en Italie n’est autorisée qu’à proximité de la maison. Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, cependant, le maintien de l’exercice aide à maintenir le système immunitaire fort: des chercheurs duUniversité de Bath (Royaume-Uni) dans une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique internationale Exercise Immunology Review. Les auteurs ne manquent cependant pas de préciser que faire votre exercice loin des autres est une condition préalable importante pour éviter une infection par un coronavirus.

Selon certaines théories précédentes, un exercice extrêmement intense aurait pu, au contraire, affaiblir les défenses immunitaires dans les heures suivantes, ouvrant plus de portes à d’éventuelles infections. La présente étude tend à réfuter cette hypothèse.

“Nos travaux affirment qu’il existe des preuves très limitées que l’exercice qui augmente directement le risque d’infection par le virus”, a déclaré le Dr James Turner du Département de la santé de l’Université de Bath, “dans le contexte du coronavirus et conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd’hui, la considération la plus importante est de réduire l’exposition aux autres personnes qui peuvent être porteuses du virus “.

Cela ne doit cependant pas amener les gens à «ignorer l’importance de rester en forme, actif et en bonne santé pendant cette période. Pourvu qu’il soit effectué de manière isolée, loin des autres, un exercice quotidien régulier contribuera à mieux maintenir le fonctionnement du système immunitaire. “

Les auteurs ont découvert que l’exercice peut aider le système immunitaire à détecter et à combattre les agents pathogènes à court terme. et, à long terme, ralentir les changements qui se produisent dans le système immunitaire avec le vieillissement, réduisant ainsi le risque d’infections.

«Il n’y a aucune crainte que le système immunitaire soit affaibli en s’exposant à de plus grands risques du coronavirus. À condition que l’exercice soit effectué conformément aux dernières directives gouvernementales sur la distance sociale, l’exercice régulier aura un effet extrêmement positif sur notre santé et notre bien-être, aujourd’hui et pour l’avenir. “