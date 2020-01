Coronavirus: l’impact dépendra de la durée de l’urgence

Il est encore trop tôt pour comprendre si coronavirus si oui ou non cygne noir dont l’apparition marquera le début d’une phase de marché baissier. En attendant de bien comprendre les conséquences possibles pour la santé et l’économie, écrit-il Richard Flax, Directeur des investissements de Moneyfarm, aucun élément ne suggérerait une réduction des actifs risqués (tels que les actions) du portefeuille.

“Ces dernières années, les marchés ont préféré ignorer ce type de risque”, écrit Flax dans une note, “cependant, s’appuyer sur cette logique est dangereux: on pourrait soutenir que les marchés ont ignoré ces risques car ils ne se sont jamais concrétisés, avec le recul, il est difficile d’évaluer le lien entre cause et effet “.

Contrairement aux autres événements similaires, le coronavirus présente au moins deux différences significatives. La première est que les conséquences possibles à grande échelle ne sont toujours pas claires. La seconde est qu’en ce qui concerne les mesures de sécurité adoptées par les autorités, il y a déjà quelque chose qui va ralentir la consommation et les déplacements.

«Si la maladie continue de se propager et que les gouvernements prennent de nouvelles mesures pour la contenir, cela pourrait entraîner des changements majeurs dans le comportement des consommateurs et des entreprises – en Chine et au-delà», explique le CIO de Moneyfarm, «moins de voyages et de voyages, moins d’achats. , les vacances sont annulées et la série peut durer éternellement. Et plus ce confinement se prolonge, plus l’impact sur la croissance mondiale pourrait être important: la clé est de comprendre quand les dommages finiront par devenir structurels et nuire aux perspectives de PIB à moyen terme. “

L’impact du coronavirus sur l’élan

“Dernier point mais non le moindre, nous devons considérer l’impact que le coronavirus pourrait avoir sur la dynamique”, écrit Flax, “si dans les biens de consommation, à mesure que les prix augmentent, la demande devrait diminuer, sur les marchés financiers il y a des périodes où la croissance des prix il se nourrit », ce qui entraîne une augmentation des achats motivée par l’attente de nouvelles augmentations.

“Cette tendance positive pourrait être stoppée par un choc exogène (comme nous l’avons vu pour de nombreuses crises financières) et le coronavirus pourrait jouer ce rôle de catalyseur.”

L’impact sur le PIB: la durée est le facteur clé

La croissance économique chinoise, bien que positive, a ralenti en 2019 de près d’un point de pourcentage par rapport à 2017, et même sans tenir compte des effets du coronavirus, les attentes pour 2020 (5,9%) et 2021 (5,8%) sont déjà magazines à prix réduits, a rappelé le CIO de Moneyfarm.

“L’économie chinoise reste faible et malgré des taux d’endettement élevés, les besoins de capitaux des banques ont été réduits pour stimuler l’investissement. Dans un contexte d’endettement élevé, les effets des chocs exogènes sur l’économie sont amplifiés. Ce que nous pensons, c’est que, même en l’absence d’une pandémie étendue, l’impact sur l’économie dépendra surtout de la durée de l’urgence. “