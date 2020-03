Coronavirus: liste des activités ouvertes, fermées et suspendues en Italie

À partir d’aujourd’hui 10 mars et jusqu’au 3 avril, les mesures déjà actives en Lombardie et dans 14 autres provinces et liées à laUrgence coronavirus ont été étendus à toute l’Italie.

Voyons en détail les activités ouvertes, fermées et suspendues, selon le DL publié de nuit au Journal officiel:

1) est toute forme de montage interdite de personnes dans des lieux publics ou ouverts au public;

2) je suis événements sportifs et compétitions suspendus, à l’exception de celles internationales qui peuvent se dérouler à huis clos;

3) il les sports de plein air sont autorisés tant que la distance est respectée un mètre entre les gens;

4) je suis remontées mécaniques fermées;

5) je suis suspendu les événements, y compris les foires culturelles, récréatives, sportives, religieuses et commerciales;

6) je suis suspension des activités dans les jardins d’enfants, les écoles et les universités;

7) je suis suspension des cérémonies civiles et religieuses, y compris les funérailles;

8) le les activités de restauration et de bar sont autorisées de 6 à 18 ans, mais une distance d’un mètre entre les personnes doit être maintenue;

9) le autres activités commerciales Je suis autorisé tant que la distance d’un mètre est respectée;

10) les jours de fête et de pré-vacances sont moyennes et grandes structures de vente fermées (par exemple, centres commerciaux et marchés);

15) je suis activités de gym suspendues, centres sportifs, piscines, spas, centres sociaux et récréatifs;

16) les examens de la Motorisation Civile sont suspendus.

Le but de ces mesures est de contenir la propagation du coronavirus. Après la Chine, l’Italie est le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de patients. Depuis le début de l’épidémie, comme annoncé hier par le Protection civile 9 172 personnes ont contracté un coronavirus en Italie.

Parmi eux, 463 sont morts et 724 se sont rétablis. Actuellement, les sujets positifs sont 7 985.