Coronavirus, l’OCDE révise à la baisse ses estimations pour l’économie

2 mars 2020, par Massimiliano Volpe

la coronavirus menace la croissance économique mondiale et réinitialisera l’économie italienne à 2020. Selon lePerspectives économiques intermédiaires publié ce matin par« OCDE l’économie mondiale est confrontée à son plus grand danger après la crise financière. À l’heure actuelle, souligne l’OCDE, limiter l’épidémie et protéger les personnes est la priorité.

Pour prendre note de l’urgence du coronavirus, l’OCDE a réduit ses estimations de la croissance mondiale en 2020 d’un demi-point de pourcentage par rapport à ce qu’elle avait prévu en novembre dernier.

Par conséquent, selon l’organisation de Paris, le Le PIB mondial cette année progressera de 2,4%, contre + 2,9% en 2019.

Pour leItalie la croissance économique devrait être nulle en 2020, une estimation réduite de 0,4 point par rapport à l’estimation précédente de novembre. Une reprise modérée est attendue en 2021 lorsque l’économie de notre pays devrait croître de 0,5% (estimation inchangée par rapport à celle de novembre), mais toujours parmi les plus faibles du panorama des économies développées.

Pour faire face à cette situation selon l’OCDE, il est nécessaire d’augmenter la liquidité du système bancaire, de faire en sorte que la politique monétaire réponde aux conditions extrêmes du marché et d’augmenter les investissements publics.

