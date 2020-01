Coronavirus: l’OMS lance des alertes mais le nombre d’infections est faible

Malgré les craintes et les craintes, il n’existe actuellement une urgence sanitaire mondiale sur la propagation du coronavirus. L’OMS a augmenté le risque mondial de coronavirus de modéré à élevé, mais, selon des chiffres récents de l’Organisation mondiale de la santé, il y a actuellement 4593 cas confirmés dans le monde, dont 4537 se trouvent uniquement en Chine.

Coronavirus: chiffres OMS

Dans le pays asiatique, il y a maintenant 6973 cas suspects, 976 sont dans des conditions sévères et 106 décès constatés à ce jour. En dehors des frontières chinoises, 56 cas de coronavirus ont été trouvés dans 14 pays dont la Corée du Sud, le Canada, les États-Unis, l’Australie, l’Allemagne et la France.

Que le nombre d’infections par le virus puisse augmenter et toucher également d’autres pays était une probabilité largement prévue par tous les experts considérant que pour l’Organisation mondiale de la santé, chaque patient infecte en moyenne entre 1,4 et 2,5 personnes alors que la rougeole atteint 18 .

Les patients infectés par le virus en ont un large éventail de symptômes. La plupart semblent avoir une maladie bénigne et environ 20% semblent évoluer vers une maladie grave, notamment une pneumonie, une insuffisance respiratoire et, dans certains cas, la mort.

En Italie, 240 décès par jour dus à la grippe

Massimo Galli, directeur de la clinique des maladies infectieuses de l’hôpital Sacco de Milan, explique que pour le moment “nous sommes encore dans une phase d’incertitude, même si dès les premiers cas cette le coronavirus semble moins mortel (2-9 pour cent, ndlr). Comparé au SRAS, qui entre 2002 et 2003 a tué environ 800 personnes (mortalité de 10 pour cent, ndlr) “.

Tous les chiffres et affirmations qui doivent vous faire réfléchir, puisque comparant les données des décès du coronavirus à ce jour par rapport à celles qui moissonnent un banal grippe saisonnière, paraissent complètement dérisoires. En Italie, 809 cas graves de 19 régions italiennes ont été signalés d’octobre 2018 à avril 2019 et une personne sur quatre (198 cas) est décédée.

Pour être honnête, les décès impliquaient des cas de grippe confirmée chez des personnes diagnostiquées avec Sari (infection respiratoire aiguë sévère – infections respiratoires aiguës sévères) et / ou Ards (syndrome de détresse respiratoire aiguë – syndromes de détresse respiratoire aiguë) hospitalisés en thérapie intensive. De plus, la plupart des cas et des décès, plus de 8 sur 10, concernaient des personnes de plus de 50 ans.

Par ailleurs, au cours de la deuxième semaine de 2020, selon les données du Portail d’épidémiologie pour la santé publique de l’Institut Supérieur de la Santé, la mortalité résultant de la grippe se déplace à une moyenne quotidienne de 240 décès par rapport aux 258 attendus.

Plus de 3 000 victimes d’accidents de la route

Pour comprendre la gravité du nouveau virus qui a quitté la Chine, il est utile de comparer les chiffres, par exemple des décès survenus en Italie à la suite d’accidents de la route. Selon les dernières données disponibles en 2018 accidents de la route avec des blessures à des personnes en Italie a atteint 172 533. Selon l’Istat, il y a eu 3 334 victimes (tuées dans les 30 jours suivant l’événement) et 242 919 blessés (-1,6%).

Parmi les victimes, je piétons (612, + 2%), i mobylette (108, + 17,4%) et le occupants de camions (189, + 16%). En revanche, les motocyclistes (687, -6,5%), les cyclistes (219, -13,8%) et les automobilistes (1 423, -2,8%) sont en baisse.

Les victimes sur les autoroutes sont en augmentation, passant de 296 en 2017 à 330 en 2018 (+ 11%). Surtout, l’accident de la route s’est produit le 14 août 2018 sur le pont Morandi de l’A10 Gênes-Savone-Vintimille, qui a impliqué de nombreux véhicules et fait 43 victimes.

Accidents de la route vs crises cardiaques: qui récolte le plus de victimes

Des chiffres pâles par rapport à 232992 décès sont survenus en 2017, constatés par l’Istat, pour les maladies de l’appareil circulatoire, dont 22517 liées aux cardiopathies ischémiques, 45272 pour les crises cardiaques aiguës. Si le risque de crise cardiaque est lié à l’âge, au sexe et à la familiarité avec les maladies cardiovasculaires, il existe également des facteurs qui affectent et sont modifiables, principalement liés aux habitudes quotidiennes et la correction peut faire une différence sur le risque de développement d’une crise cardiaque. Il s’agit notamment du mode de vie sédentaire et de la fumée de tabac à laquelle est ajouté le régime alimentaire, c’est-à-dire un régime trop riche en calories et en graisses.

Comment prévenir la propagation du virus

Comme le souligne la Fondation Umberto Veronesi, la prévention peut en tout cas aider à endiguer la propagation du virus. Certaines règles universelles s’appliquent:

les laver fréquemment,

éternuements et toux couvrant les voies respiratoires (narines et bouche, éventuellement avec un mouchoir jetable ou avec le coude fléchi),

faites attention au nettoyage des surfaces et des objets.