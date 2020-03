Coronavirus, l’OTAN n’a pas arrêté le plus grand exercice militaire américain en 25 ans

Cette fois, le débarquement n’a pas eu lieu en Normandie. Ce n’est pas un prélude à une guerre, ce n’est pas une conspiration, mais le drapeau sur l’uniforme, cependant, est toujours celui avec des étoiles et des rayures.

Le 21 février, le premier des arrivées au port de Bremerhaven (Allemagne) 13 mille véhicules blindés des États-Unis et destiné à être déployé dans les exercices de l’OTAN réunis sous le nom Defender-Europe 20. Le contingent total que les États-Unis déploieront dans ces opérations militaires prévues en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, il atteindra 30 mille hommes; et 20 mille seront envoyés directement de la patrie. Ils seront rejoints par 7 mille soldats de 18 pays membres et partenaires de l’OTAN, dont l’Italie.

Il s’agit de la plus grande utilisation des forces militaires américaines sur le continent européen depuis 25 ans maintenant. Et même le coronavirus ne semble pas pouvoir dissuader ces exercices prévus bien à l’avance.

Qu’est-ce que Defender-Europe 20

“Defender 20 est un exercice que nous avons prévu avec nos alliés, pour tester le déploiement d’un grand nombre de soldats américains avec des équipements qui se connecteront avec nos partenaires, puis procéder à des opérations à travers le continent”, a-t-il déclaré à proximité. du premier débarquement, le commandant de l’armée américaine en Europe, le lieutenant-général Christopher Cavoli.

Le but ultime est de tester la capacité de défense commune sur le terrain en Europe, si une intervention de soutien militaire américaine était nécessaire. “Nous faisons cela pour exercer notre capacité à renforcer l’OTAN et à établir une défense collective pour l’Alliance”, a ajouté le lieutenant-général Cavoli, “il s’agit d’un exercice défensif qui requiert la participation de tous les gouvernements de tous nos « alliés.

La démonstration de l’état de préparation de la machine de guerre de l’OTAN, en particulier aux frontières de l’Europe de l’Est, a indéniablement pour objectif d’exercer une action dissuasive efficace sur la Russie, dont une menace potentielle est soupçonnée depuis longtemps (sur la mauvaise ligne de la crise ukrainienne) pour les républiques Baltique. Ces derniers, rappelons-le, partagent avec l’Ukraine le passé commun de ce qui était l’Union des Républiques soviétiques. (dans la vidéo ci-dessous une des opérations, qui a eu lieu le 4 mars)

Les risques de contagion ne modifient pas la feuille de route

Pour le moment, l’expansion de l’épidémie de coronavirus en Europe n’a pas convaincu les dirigeants militaires de l’OTAN de reprogrammer leurs opérations sur le terrain.

Ceci, malgré le fait que dans chacun des pays touchés par l’exercice, les premiers cas de contagion ont été signalés – avec la Allemagne leader parmi les zones les plus à risque. “Nous surveillons et suivons de près la situation, car elle pourrait également avoir des conséquences pour l’OTAN”, a déclaré le secrétaire général de l’organisation, Jens Stoltenberg, dans une interview publiée le 5 mars à Zagreb, “pas d’annulation des exercices, mais c’est quelque chose que nous évaluerons au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Nous sommes prêts à intensifier nos efforts et à intensifier les mesures que nous mettons en œuvre “, a ajouté Stoltenberg.

Le report d’exercices d’une telle ampleur et d’une telle durée (la conclusion attendue est pour juillet prochain) serait certainement un choix coûteux pour États-Unis, qui développent actuellement les premières contre-mesures économiques pour faire face à la contagion croissante au pays.

En effet, on pourrait se retrouver dans une situation où les militaires, pour mener ces opérations, seraient autorisés à contrevenir aux directives de sécurité valables pour le reste de la population – à partir de l’exigence d’une distance minimale d’un mètre.