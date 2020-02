Parmi les conséquences deurgence coronavirus en Italie, il y a un travail intelligent dans le monde du travail, le télétravail que de nombreuses entreprises ont mis en place, permettant ainsi à leurs employés de travailler à domicile.

Il en parle directement à “Coronavirus, Italie, lève-toi”, Marco Giapponese, directeur général de Triboo, un groupe actif dans le secteur du commerce électronique et de la publicité numérique, parmi les invités du spécial.

Triboo était déjà actif dans le travail intelligent et tous nos employés le faisaient déjà comme prévu dans notre plan de gestion des ressources humaines. Le travail intelligent est une méthodologie simple à mettre en œuvre car aujourd’hui, nous pouvons travailler à domicile exactement comme si nous étions au bureau. Dans cette situation, tous nos enfants travaillent intelligemment, pas par alarmisme, mais compte tenu des restrictions qui ont rendu la tâche difficile aux travailleurs ayant des écoles fermées.

Restant sur le thème de l’industrie, leUnion des marques italiennes de restauration, un groupe représentatif de 68 entrepreneurs milanais qui envoie un signal de présence et de soutien à la ville et aux institutions.

Dans quelques jours, je Restaurateurs italiens s’est réuni dans ce consortium en investissant une petite part et a pour objectif de faire vivre la ville, qui réagit et fait comprendre aux gens qu’en réalité, vous pouvez continuer à vivre une vie normale.

La communication est également essentielle en ce moment d’urgence. À cet égard, le japonais souligne:

On aime Triboo nous nous distinguons par ne faites pas de communications alarmantes mais en pensant de plus en plus à ce qui est positif. Une chose que je pensais, c’est que nous sommes une société totalement numérique. Il n’y a aucun sujet d’aucune tranche d’âge sans smartphone, nous pouvons prendre un selfie, une histoire ou une vidéo à tout moment de la journée mais à ce jour sur aucune chaîne ou réseau social il y a eu une vidéo d’une personne malade ou guérie qui raconte ce qu’il vit, comment il a guéri … Etrange dans un monde si social et digital pour ne pas avoir un seul commentaire de ce type ..

En conclusion, le Japon déclare:

D’après ce que nous avons entendu de nos collègues entrepreneurs, il ressort queintelligence et rationalité ils continuent tranquillement. Une attention et une disponibilité évidemment maximales pour que toutes nos activités de production se poursuivent, garantissant la sécurité et la sérénité des personnes qui travaillent avec nous.