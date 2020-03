Coronavirus, Mattarella demande à l’Europe des mesures économiques communes (VIDEO)

Au terme d’une des journées les plus dramatiques depuis le début de l’urgence coronavirus dont près de 1000 nouveaux décès ont été enregistrés par le Président de la République Sergio Mattarella il est revenu faire entendre sa voix, avec un message vidéo du Quirinal, comme cela s’est déjà produit le 5 mars.

En plus de remercier tous ceux qui se sont engagés à contenir la propagation du virus et à soigner les malades, le président a abordé certaines mesures visant l’économie et le rôle de l’Europe.

Le président a souligné la efforts déployés au niveau européen de la Banque centrale et la Commission, qui ont pris ces derniers jours des décisions importantes et positives financier et économique, soutenu par le Parlement européen.

Mattarella a ensuite rappelé comment le Conseil des chefs de gouvernement national n’a pas encore fait grand chose. “Cela devrait se produire concrètement dans les prochains jours.”

En outre, le président a souligné que «je suis des initiatives communes supplémentaires sont indispensables, surmonter les anciens schémas maintenant hors de la réalité des conditions dramatiques dans lesquelles notre continent se trouve ».

“J’espère que tout le monde comprend parfaitement, avant qu’il ne soit trop tard, la gravité de la menace pour l’Europe. la solidarité ce n’est pas seulement exigé par les valeurs de l’Union, mais c’est aussi dans l’intérêt commun “, a fait remarquer Mattarella.

Le texte intégral du message du président Mattarella

«Permettez-moi encore, chers concitoyens et chers concitoyens, de vous tourner vers cette difficile urgence pour partager quelques réflexions. Je sens le devoir.

Le premier se traduit par un penser aux personnes qui ont perdu la vie à cause de cette épidémie; et les membres de leur famille.

La douleur du détachement était amplifiée par la souffrance de ne pas pouvoir être proche d’eux et par la tristesse de l’impossibilité de célébrer, comme dû, les adieux des communautés auxquelles ils appartenaient. Des communautés gravement épuisées par leur disparition.

Nous en connaissons un triste page de notre histoire. Nous avons vu des images qu’il sera impossible d’oublier. Certains territoires – et en particulier l’ancienne génération – paient un prix très élevé.

En ces jours, j’ai parlé avec de nombreux administrateurs et je leur ai représenté la proximité et la solidarité de tous les Italiens.

Gratitude aux personnes impliquées dans l’urgence

«Je souhaite également exprimer gratitude à ceux qui, pour nous tous, sont confrontés à la maladie avec un abnégation inlassable: médecins, infirmières, tout le personnel de santé, qui doit en tout cas assurer tout le matériel nécessaire. Beaucoup ont été victimes de leurs efforts généreux.

Ensemble avec eux rremercier les pharmaciens, les responsables de l’application des lois, nationaux et locaux, ceux qui assurent le fonctionnement des lignes alimentaires, des services et des activités essentielles, ceux qui transportent les produits nécessaires, les forces armées.

À tous va la gratitude de la République, comme elle va aux scientifiques, aux chercheurs qui travaillent à trouver des thérapies et des vaccins contre le virus, aux nombreux volontaires engagés à atténuer les difficultés des personnes les plus fragiles, à Protection civile qui travaille sans arrêt et al Commissaire nommé par le gouvernement, aux entreprises qui ont reconverti leur production en biens nécessaires à l’urgence, aux enseignants qui entretiennent le dialogue avec leurs élèves, à ceux qui aident nos compatriotes à l’étranger. À ceux qui, à tous égards et dans tous les rôles, s’engagent jour après jour sur ce front.

La réponse si rapide et si médecins disponibles pour aller à l’hôpital plus sous pression, après la demande de la protection civile, est encore un autre signe de la généreuse solidarité qui traverse l’Italie.

Je voudrais également vous remercier tous. Les sacrifices de comportement que les mesures indiquées par le gouvernement exigent de chacun sont acceptés avec un grand sens civique, démontré dans une très large mesure par les citoyens.

Depuis quelques jours, des signes de ralentissement de la croissance de nouvelles infections par rapport aux semaines précédentes: ce n’est pas un fait qui peut nous remonter le moral, il s’agit encore de nombreux nouveaux patients et surtout parce qu’il s’accompagne de nombreux nouveaux décès. Aujourd’hui encore, il y a un nombre douloureusement élevé de nouveaux décès. Cependant, ce phénomène suggère que les mesures comportementales adoptées produisent des effets positifs et, par conséquent, renforcent la nécessité de continuer à les observer scrupuleusement aussi longtemps que nécessaire.

Le ségalement de la responsabilité des citoyens c’est la ressource la plus importante sur laquelle un État démocratique peut compter à des moments comme celui que nous connaissons.

La réponse collective que le peuple italien donne à l’urgence est également admirée à l’étranger, comme je l’ai vu dans les nombreuses conversations téléphoniques avec des chefs d’État étrangers.

Je ressens également le devoir de le réaliser: de nombreux chefs d’État, d’Europe et d’ailleurs, ont exprimé leur proximité avec l’Italie. Un soutien concret est venu de plusieurs de leurs États. Tout le monde m’a dit que leur pays avait pris des décisions suite aux choix faits en Italie dans cette situation d’urgence.

La référence à la situation économique et à l’Europe

“Dans l’Union européenne la Banque centrale et la Commission, ces derniers jours, ont pris des décisions importantes et positives financier et économique, soutenu par le Parlement européen.

Le Conseil des chefs de gouvernement national ne l’a pas encore fait. Cela devrait se produire concrètement dans les prochains jours.

Je suis des initiatives communes supplémentaires sont indispensables, surmonter les anciens schémas maintenant hors de la réalité des conditions dramatiques dans lesquelles se trouve notre continent. J’espère que tout le monde comprendra pleinement, avant qu’il ne soit trop tard, la gravité de la menace pour l’Europe. La solidarité n’est pas seulement requise par les valeurs de l’Union, elle est également dans l’intérêt commun.

Dans notre pays, comme je l’ai mentionné, ils ont été pris mesures très strictes mais indispensables, avec des dispositions légales – à la fois au début et après la phase de mise à jour continue nécessaire – des règles, donc, soumises à l’approbation du Parlement.

Ils ont été préparés – et sont sous contrôle parlementaire – mesures de soutien aux nombreux secteurs de la vie sociale et économique affectée. D’autres mesures sont annoncées.

Je sais – et je comprends bien – la profonde inquiétude que beaucoup de gens ressentent face à l’incertitude quant à l’avenir de leur travail. Nous devons tout faire pour que personne ne soit laissé pour compte.

J’ai espéré – et je continue à le faire – que ces réponses puissent être le résultat d’un engagement commun, entre tous: sujets politiques, majoritaires et d’opposition, sujets sociaux, gouvernements territoriaux.

L’unité et la cohésion sociale sont indispensables dans cette condition.

Commencez à penser après une urgence

“Une dernière considération: alors que nous appliquons les outils contre les difficultés économiques rapidement et efficacement, nous devons commencer à penser à l’après-urgence: initiatives et moyens de relancer progressivement notre vie sociale et notre économie, mais avec détermination.

Dans la reconstruction, notre peuple a toujours su exprimer son meilleur.

Les perspectives d’avenir sont – encore une fois – à notre portée.

Nous avons traversé des moments difficiles et dramatiques à d’autres moments. Nous réussirons certainement – ensemble – cette fois aussi ».