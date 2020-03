Coronavirus, même Buffett chez lui: l’assemblée générale se tiendra en ligne

Alors que les États-Unis se préparent à faire face à l’augmentation des infections à coronavirus, le milliardaire Warren Buffett se met à couvert et annonce que cette année l’assemblée annuelle des actionnaires de sa holding Berkshire Hathaway, l’une des conférences les plus populaires auprès des investisseurs, se tiendra en ligne le 2 mai.

«Je regrette cette décision; pendant de nombreuses décennies, la réunion annuelle a été la période la plus importante de l’année pour moi et mon partenaire, Charlie Munger “, a déclaré Buffett dans un communiqué de presse, soulignant que de telles occasions sont susceptibles de propager la maladie. “Nous ne demanderons pas cela à nos employés et nous n’exposerons pas Omaha à la possibilité de devenir une” épidémie “dans la pandémie actuelle.”

Buffett a ajouté:

«Je peux vous dire que c’est l’une des décisions les plus difficiles, mais malheureusement les plus évidentes, que j’ai eu à prendre dans ma vie. Il est maintenant clair, cependant, que de grands rassemblements de personnes peuvent menacer la santé des participants et de la communauté. Par conséquent, nous limiterons la participation à moi, et peut-être à Charlie et à certains employés de Berkshire. “

Ces dernières années, plus de 40 000 personnes se sont rendues à Omaha, ce qui a donné à la ville une impulsion économique estimée à 21 millions de dollars.

… l’alerte monte aux États-Unis

Entre-temps, l’Amérique a également «découvert» l’urgence du coronavirus. C’est pareil Donald Trump pour révéler la gravité de la situation aux USA:

“La pandémie pourrait prendre fin aux Etats-Unis en juillet ou août, mais nous devons faire un excellent travail”, a déclaré hier le magnat, admettant pour la première fois que “la situation n’est pas sous contrôle”.

L’urgence, qui jusqu’à hier semblait n’affecter que d’autres, la Chine, l’Italie, l’Europe, arrive désormais également aux États-Unis. En quelques heures, tout change également dans la vie des Américains dans l’espoir de stopper l’ennemi invisible de la pandémie de coronavirus, les infections passant à travers le pays à plus de 4 000 et les victimes à au moins 70.

“La pandémie aux États-Unis pourrait se terminer en juillet, en août, mais si nous faisons un excellent travail”, admet maintenant un Donald Trump qui n’a jamais été aussi pessimiste, remuant même le spectre de la récession à Wall Street, clôturant lors de la déclaration du président avec la presse, la panique se déchaîne. Finalement, la Bourse de New York coule comme jamais au cours des 30 dernières années ou plus.