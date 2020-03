Coronavirus, même le président Mattarella parle aux Italiens (VIDEO)

Après la vidéo publiée hier sur Facebook par Premier ministre Giuseppe Conte Même le président de la république Sergio Mattarella a enregistré un message vidéo concernant l’urgence liée à l’épidémie de coronavirus.

Le texte du message vidéo du président Mattarella:

Chers concitoyens et chers concitoyens,

L’Italie traverse une période particulièrement exigeante. Il les traite consciencieusement en toute transparence et exhaustivité des informations vers l’opinion publique.

L’écueil d’un nouveau virus qui frappe de nombreux pays à travers le monde est préoccupant. Cela est compréhensible et requiert le sens des responsabilités de chacun, mais nous devons absolument éviter les états d’anxiété non motivés et souvent contre-productifs.

Nous sommes un grand pays moderne, nous avons un excellent système de santé national qui fonctionne efficacement et avec le généreux sacrifice de son personnel, à tous les niveaux professionnels.

Nous surmonterons la condition de nos jours. Aussi par l’adoption nécessaire de mesures extraordinaires pour soutenir le travail des travailleurs sanitaires qui ont été constamment occupés pendant des jours et des jours: des mesures pour l’introduction de nouveaux employés pour les soutenir et pour assurer la disponibilité effective des équipements et des matériaux, en les vérifiant dans tous les sites hospitaliers.

Le gouvernement – à qui la Constitution confie la tâche et les outils pour décider – a établi hier une série de iindications du comportement quotidien, suggérées par des scientifiques et des experts précieux.

Ils sont simples mais importants pour éviter le risque d’élargir la propagation de l’infection.

Je voudrais inviter tout le monde à bien observer ces indications: même si elles peuvent changer temporairement certaines de nos habitudes de vie.

En respectant ces critères de comportement, chacun de nous contribuera concrètement à surmonter cette urgence.

Nos concitoyens du font avec sérieux les zones dites rouges. Je les remercie de la façon dont ils font face aux sacrifices auxquels ils sont confrontés.

Je souhaite exprimer une sincère proximité aux malades et une grande solidarité avec les familles des victimes.

Le moment que nous traversons requiert la participation, le partage, l’harmonie, l’unité de but dans l’effort pour vaincre le virus: dans les institutions, en politique, dans la vie quotidienne de la société, dans les médias.

au salle de contrôle mise en place par le gouvernement il revient sans équivoque de prendre les décisions nécessaires en collaboration avec les Régions, en coordonnant les différentes compétences et responsabilités. Par conséquent, les initiatives particulières qui s’écartent des indications prises au bureau de coordination doivent être évitées.

Chers concitoyens et chers concitoyens, sans imprudence mais sans alarmisme, nous pouvons et devons avoir confiance dans les compétences et les ressources dont nous disposons. Nous pouvons et devons avoir confiance en l’Italie.