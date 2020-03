Coronavirus: mesures lancées par les compagnies d’assurance

De Reale à Cattolica à Generali. Les compagnies d’assurance italiennes se mobilisent pour faire face à l’urgence du coronavirus qui affecte notre pays, mettant en œuvre diverses mesures. Voyons-les en détail.

Les mesures envisagées par Real Group

A partir de Reale, la société informe que la pathologie du Coronavirus COVID-19 est couverte par tous les produits liés à l’offre Santé et Protection, Cas de Décès Temporaire et Soins de Longue Durée. Ainsi, le groupe Reale a fait des interventions en faveur des habitants des zones rouges et, en général, de ses propres assurés.

Dans le détail, tous les assurés de Reale Mutua et Italiana Assicurazioni, déjà bénéficiaires des couvertures qui prévoient l’indemnité journalière d’hospitalisation, se voient prolonger le fonctionnement de cette garantie également en cas de mise en quarantaine à domicile, imposée suite à résultat du test pour l’écouvillon COVID-19. De plus, à tous ceux qui ont souscrit à un produit de santé sous forme de vie entière, la Compagnie di Groupe Reale ils offrent, sans frais supplémentaires, une indemnité égale à 15% du capital assuré, en cas de besoin de soins intensifs suite à une contagion.

Par ailleurs, le service de conseil médical Blue Assistance a été étendu gratuitement au bénéfice d’environ 130 000 clients, appartenant aux principaux groupes assurés par le Groupe, fonctionnant 24h / 24 et disponibles via un numéro gratuit dédié. Le paiement des échéances de crédit en cours pour tous les clients des zones rouges a été suspendu pour une période de trois mois. En outre, Banca Reale offre aux petites et moyennes entreprises assurées auprès de Reale Mutua et Italiana Assicurazioni la possibilité de bénéficier d’un prêt à taux zéro pour le renouvellement des polices. Reale Mutua et Italiana Assicurazioni garantissent également aux assurés résidant dans les zones rouges, de nouvelles extensions du délai de paiement des primes.

Cattolica lance la politique de protection des entreprises commerciales

Les établissements commerciaux sont également touchés par la fermeture urgente des autorités et les mesures restrictives imposées par la menace de l’épidémie. Pour eux, Cattolica Assicurazioni a lancé la nouvelle politique «Active Business NONStop» sur le marché italien, conçue pour faire face aux conséquences de la propagation du virus COVID-19. Avec la politique «Active Business NONStop», Distribué annuellement aux agences Cattolica et TUA, garantit un soutien immédiat de 1 000 euros par jour pendant un maximum de 15 jours en cas de fermeture décrétée par les autorités.

Generali et Alliance: mesures pour les familles et les entrepreneurs

Generali et Alleanza vont également dans ce sens. Pour tous les clients de Generali Italie, qui a signé Immagina Benessere – dans la solution qui prévoit l’indemnisation forfaitaire pour la chirurgie – en cas d’hospitalisation en soins intensifs, à l’issue du diagnostic vérifié de Covid-19, une indemnité égale à 10% du capital assuré sera reconnue. Le même service est proposé par la solution Grandi Cure de la police Simple Alliance d’assurance. Par ailleurs, pour les diagnostics constatés par Covid-19, les deux sociétés proposent déjà l’indemnité journalière d’hospitalisation et de convalescence. Côté affaires, pour tous les assurés de Generali Italia ayant des politiques commerciales en vigueur, qui prévoient l’interruption des activités, une période de trois mois a été envisagée, extension gratuite de la couverture en cas de fermeture total des entreprises opérant dans les territoires ordonnés par l’Autorité, à titre de mesure de prévention Covid-19.