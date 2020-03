Coronavirus, microbiologiste: 10 raisons de rester optimiste

9 mars 2020, par Alberto Battaglia

L’épidémie de coronavirus est un risque à ne pas sous-estimer et qui, comme en témoigne la réaction des marchés en ces heures, ne fera que nuire à l’économie mondiale.

Le gouvernement italien, aux prises avec l’une des pires épidémies du monde, n’a pu que renforcer les dispositions pour le ralentissement de l’infection, conscient de la menace que la Covid-19 pose au système national de santé. Avec cette prémisse, les bonnes raisons ne manquent pas d’être optimistes quant à la capacité de la science à réagir très rapidement contre ce virus et à une vitesse beaucoup plus élevée que des événements similaires survenus par le passé.

Ce point de vue est exposé par le professeur de microbiologie Ignacio López-Goni, de l’Université de Navarre. Dans un discours publié sur le site du Forum économique mondial, Lopez-Goni a indiqué 10 raisons de croire que le virus sera vaincu.

Nous savons ce que c’est. Le virus a été identifié très rapidement. Si les premiers cas de sida ont été signalés en 1981 et seulement deux ans plus tard, le virus VIH a été reconnu responsable, dans le cas de Covid-19 (ou plutôt du virus SARSCoV2), cela a pris moins de deux semaines. Le dixième jour des premiers cas, son génome a été identifié. Tout cela a fait très tôt le lancement d’études sur le virus.

Nous savons repérer le virus. “Un test pour détecter le virus est disponible depuis le 13 janvier”, se souvient Lopez-Goni. Ainsi, établir un diagnostic était possible (presque) immédiatement.

La situation s’améliore en Chine. “Les mesures strictes de contrôle et d’isolement imposées par la Chine portent leurs fruits”, a écrit Lopez-Goni. “Depuis plusieurs semaines, le nombre de cas diagnostiqués chaque jour diminue [in Cina]».

80% des cas sont bénins. Comme souvent mentionné, le coronavirus ne provoque des symptômes importants “que” dans 14% des cas, avec une pneumonie sévère – et dans 5% la situation peut s’avérer critique ou fatale. Selon Lopez-Goni, cependant, le véritable taux de létalité peut être inférieur à celui rapporté jusqu’à présent.

Il peut guérir. “Les récupérés sont 13 fois plus nombreux que les morts”, a expliqué Lopez-Goni, “et cette proportion augmente” en faveur de ceux qui parviennent à s’enfuir.

Les symptômes sont légers chez les enfants. «Seuls 3% des cas surviennent chez des personnes de moins de 20 ans et la mortalité de moins de 40 ans n’est que de 0,2%. Les symptômes sont si légers chez les enfants qu’ils peuvent passer inaperçus.

Le virus peut être supprimé des environnements. Comme le montrent les images vues de Chine et de Corée du Sud, avec de vastes interventions de désinfection dans tous les lieux publics, le virus peut être nettoyé des surfaces. Une solution d’alcool, de peroxyde d’hydrogène et d’hypochlorite de sodium suffit. Et cela ne prend qu’une minute.

La science fonctionne partout dans le monde. “Après seulement un mois, il y avait déjà 164 articles scientifiques consacrés au coronavirus, disponibles sur PubMed … ces travaux ont été élaborés par environ 700 auteurs partout sur la planète”, a déclaré Lopez-Goni, “en 2003, avec l’épidémie”. Le SRAS a mis plus d’un an pour atteindre le même nombre d’articles. ”

Il existe déjà des prototypes de vaccins. “Plus de huit projets sont déjà en cours pour trouver un vaccin contre le nouveau coronavirus”, a déclaré le microbiologiste, affirmant que la capacité de développer de nouveaux vaccins n’a jamais été aussi rapide.

Les médicaments antiviraux sont en route. Si des vaccins sont utilisés pour prévenir, les antiviraux sont la réponse lorsque l’infection a déjà eu lieu. «Il existe déjà plus de 80 tests cliniques sur les traitements contre les coronavirus. Ces antiviraux ont été utilisés [in passato] pour d’autres infections, elles ont déjà été approuvées et nous savons qu’elles sont sûres. ”

