Coronavirus, “Milan ne s’arrête pas”: la vidéo du maire Sala (VIDEO)

27 février 2020, par Alessandra Caparello

«Milan ne s’arrête pas“, Toute l’Italie ne s’arrête pas. Le maire de Milan Beppe Sala a donc publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour inviter les citoyens et les touristes à ne pas s’abandonner à la peur et aux alarmes concernant l’urgence du coronavirus.

Une vidéo de quelques minutes mais d’un grand impact dans laquelle la ville est représentée sous toutes ses facettes: du Milan industriel qui coule à Milan pour boire au Milan touristique. Le premier citoyen de Milan a également demandé au gouvernement de “pour pouvoir rouvrir la ville milanaise».

Milan ne s’arrête pas! # Forceamilano # milanononsiferma

Publié par Beppe Sala le jeudi 27 février 2020

«J’ai entendu le premier ministre compter et je l’ai invité à prendre personnellement conscience de notre situation “, a-t-il déclaré à La Repubblica. Depuis hier soir, la ville revient à la normale avec les bars ouverts avec service assisté à table même après 18 ans, initialement imposés avec le déclenchement de l’urgence de Covid-19.

Toujours à Milan, leUnion des marques italiennes de restauration, une association temporaire qui regroupe environ 1000 activités dans le secteur alimentaire, dans le but de promouvoir – dans un moment aussi délicat – un message de présence et de soutien à la ville de Milan et aux institutions qui y opèrent. Un front uni de restaurateurs qui ont décidé de garder les locaux ouverts pour combattre ensemble l’image d’une ville fantôme. D’autres régions comme le Piémont ont également demandé un retour à la normale. «Il y a des conditions pour demander au gouvernement une retour progressif à la normale “, souligne le président Alberto Cirio

