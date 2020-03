Coronavirus: Morrisons va installer des écrans de caisse pour protéger le personnel

Morrisons installera des écrans de paiement dans tous les magasins du Royaume-Uni. (Image: Twitter).

// Morrisons installera des écrans de protection devant les caisses afin d’assurer la sécurité du personnel

// Le syndicat des travailleurs d’usine Usdaw a fait part de ses préoccupations concernant l’exposition de ses collègues au coronavirus

// L’épicier a employé 83 équipes de montage pour installer des écrans à chaque caisse

Morrisons a confirmé qu’elle installera des écrans de contrôle dans les magasins pour protéger le personnel contre l’épidémie de coronavirus.

Cette initiative intervient après que le syndicat des travailleurs d’usine Usdaw a exprimé ses inquiétudes concernant l’exposition de ses collègues au virus.

L’épicier installera des centaines d’écrans aux caisses à partir de cette semaine pour protéger le personnel qui traite avec des centaines de clients chaque jour.

LIRE LA SUITE:

«Nous sommes de plus en plus préoccupés par la sécurité et le bien-être du personnel dans les magasins», a déclaré la secrétaire générale de Usdaw, Paddy Lillis.

«Les scènes dans les magasins le week-end et le comportement de certains clients signifient que les supermarchés doivent aller plus loin pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être des employés des magasins.

«Nous appelons les détaillants à continuer d’améliorer leurs magasins et leurs procédures pour aider à protéger le personnel. Nous appelons également les clients à rester calmes, à respecter les employés des magasins et à appliquer les mesures d’hygiène nécessaires pour limiter la propagation du virus.

«Nous devons tous travailler ensemble pour surmonter cette crise.»

Le directeur général de Morrisons, David Potts, a déclaré: «Nous voulons faire notre part pour aider les clients et les collègues à ne pas être affectés et pour aider tout le monde à observer la distanciation sociale à nos caisses. Cela nous aidera à continuer de jouer pleinement notre rôle dans l’alimentation de la nation – c’est plus que notre travail. »

Il a ajouté que l’épicier avait employé 83 équipes de montage pour installer des écrans de protection à chaque caisse dès que possible.

Nous installons de nouveaux écrans de protection à toutes les caisses de nos magasins cette semaine, pour assurer la sécurité de nos clients et de nos collègues. Morrisons – Nourrir la nation #ItsMoreThanOurJob pic.twitter.com/HxsskNCJB8

– Morrisons (@Morrisons) 23 mars 2020

En plus des écrans de protection, Morrisons a augmenté le nettoyage dans les magasins, en particulier les endroits qui sont régulièrement touchés par les clients et les collègues.

Samedi, Morrisons a annoncé qu’elle introduirait une heure du NHS au début de chaque jour, sauf le dimanche, afin que les travailleurs du NHS puissent s’approvisionner en produits dont ils ont besoin pendant la pandémie.

La nouvelle heure sera de 7h à 8h et un membre du personnel de Morrisons sera à la porte de chaque magasin pour laisser entrer le personnel avec un badge NHS.

Les heures d’ouverture pour les autres clients se déplaceront de 8h à 20h du lundi au samedi.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette