Coronavirus, mot de passe: pour réagir | WSI

par Davide Possi, directeur général du groupe Piramis

Ces jours-ci, j’entends souvent la question de plusieurs côtés: “Davide, en tant qu’entrepreneur, vous inquiétez-vous des effets économiques sur votre entreprise?”

Ma réponse est plus tôt en tant qu’homme qu’en tant qu’entrepreneur. Nous sommes dans un moment de grande incertitude en raison, à mon avis, également des stratégies de communication parfois contradictoires qui ont été utilisées par les médias et les médias sociaux. Messages initiaux alarmants qui signalaient en temps réel le nombre de personnes infectées et de décès, suivis après quelques jours par des messages rassurants qui invitaient les gens à ressentir le virus comme une grippe saisonnière normale en se concentrant sur le nombre de personnes récupérées, pour revenir ces derniers jours à des messages fortement mesures inquiétantes et de plus en plus drastiques prises pour endiguer les infections.

Nous sommes évidemment se battre avec un ennemi invisible ce qui bouleverse nos vies personnelles et professionnelles.

Rien de plus contagieux que le peur, et la peur est principalement générée précisément par cette incertitude; incertitude sur une situation potentiellement dangereuse, qui génère de nombreuses émotions que chacun de nous éprouve au cours de cette période. L’être humain a besoin perspective, donc la sécurité.

Nous sommes confrontés à un changement radical aussi dans notre comportement quotidien et nos habitudes relationnelles, avec la famille, les amis, les collègues.

Nous devons nous efforcer de veiller à ce que la psychose de masse ne cause pas plus de tort que ce que le virus peut réellement faire.

Aucun de nous ne peut vraiment savoir ce qui se passera court et moyen terme, les données pourraient changer positivement, comme nous l’espérons tous, ou négatives, et il est donc difficile d’évaluer l’impact économique général.

Nous, les entrepreneurs, sommes confrontés à un nouveau scénario inattendu, que nous ne pouvons certainement pas changer mais qui, à mon avis, nous ne pouvons absolument pas nous permettre de souffrir en attendant les événements. J’espère que bientôt des actions encore plus concrètes émanent des institutions car cette responsabilité ne peut pas être laissée uniquement à l’entrepreneur. Pendant ce temps, ma devise est, sans aucun doute, REACT.

Réagir en mettant en place, chacune dans sa propre entreprise et dans sa propre entreprise, toutes les mesures nécessaires, d’une part pour la protection et la sécurité au travail de ses collaborateurs encore plus que par le passé, et d’autre part pour minimiser l’impact économique.

Mon entreprise opère dans le domaine depuis près de 20 ans télécommunications au niveau national, avec environ 1000 salariés et 60 bureaux et commerces, le «risque» est théoriquement très élevé.

Mais je suis convaincu, et pour l’instant les données me donnent raison, qu’avec les bonnes précautions, certaines dictées par les mesures mises en place par les institutions, d’autres dictées par le simple bon sens, la plupart des activités habituelles peuvent être réalisées, mais de différentes manières.

Parmi les différentes manières, travail intelligent. Depuis des années, nous proposons à nos clients des solutions leur permettant de travailler «intelligemment» dans le travail intelligent et les demandes se sont clairement multipliées ces jours-ci. Utilisé dans mon entreprise déjà à des moments insoupçonnés, au cours de ces semaines, presque tous les employés sont passés du travail intelligent quelques jours par semaine au travail à domicile 100% du temps.

Nous formons également nos commerciaux, avec webinaire dédié, sur les méthodes de vente et le conseil par appel vidéo via des outils avancés tels que google meet, afin de donner une continuité à l’activité, sans forcément se rendre physiquement chez le client.

L’urgence pourrait conduire à une changement culturel positif aussi pour les entreprises et les entrepreneurs réticents à changer de modèle organisationnel et à aborder des modes de travail aux bénéfices énormes pour les salariés et l’entreprise, découvrir une manière différente de vivre le travail et de le concilier avec la vie privée.

Pour conclure, j’espère que nous sortirons gagnants. Gagnants en tant que personnes parce que nous serons positivement infectés d’optimisme; réussir en tant qu’entrepreneurs parce que les événements inattendus doivent être traités et surmontés, et réussir en tant qu’Italiens parce que notre merveilleux pays se remettra de ce moment de difficulté.