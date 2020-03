Coronavirus, Natixis: “Le retournement des marchés pourrait être rapide”

Les mesures de politique économique et monétaire peuvent atténuer les effets de la crise économique produite par le coronavirus, mais il est actuellement impossible d’avoir une prévision précise de l’impact sur le PIB. La durée de la crise sanitaire reste l’élément crucial (et le plus incertain) de chaque exercice de prévision sur l’évolution future des marchés.

Dave Lafferty, Stratège en chef des marchés Natixis Investment Managers, a tenté de rassembler les éléments actuellement disponibles dans une note de commentaires, dont nous rapportons quelques passages.

Difficultés de prévision

“Lorsque je trace une trajectoire de l’impact possible sur la croissance et le PIB, les possibilités sont étonnamment larges”, écrit Lafferty, “avec des changements limités, les perspectives de croissance peuvent passer d’une” légère récession “à une” dépression sévère “.

Le PIB américain au deuxième trimestre devrait chuter entre 8% et 12%, a ajouté Lafferty, “Je m’attends à ce que la reprise soit un peu plus lente que la plupart des estimations, plus ‘U “et moins” V “”.

Une réponse qui ne peut qu’atténuer les effets négatifs

«Les principales banques centrales ont fait leur travail. La réduction des taux à 0% et l’impression de l’argent dans la mesure du possible ont été la partie la plus facile. La partie difficile est de donner accès aux fonds, de maintenir les banques et leurs clients liquides “, a poursuivi Lafferty”.en théorie, cela semble facile, mais en pratique, comment mettre la liquidité entre les mains des consommateurs et des entreprises? Tout en surveillant la réponse monétaire et budgétaire, il est important de se rappeler que quelle que soit leur efficacité, ces politiques ne stimuleront pas la croissance économique de toute façon, mais atténueront simplement les pertes économiques. “

Les perspectives du marché boursier

“Le VIX”, l’indice qui mesure la crainte des investisseurs de la volatilité des marchés au cours des 30 prochains jours, “reste à des niveaux très élevés, mais a légèrement baissé depuis les pics récents de ces derniers jours”.

Il est actuellement proche de 55; en mars dernier, il avait atteint 82 points. «Cela suggère que la phase douloureuse n’est pas terminée, mais que les baisses les plus marquées des marchés boursiers sont peut-être déjà derrière nous. Le sentiment est négatif, mais loin des niveaux de délavage “.

Quant aux perspectives du marché boursier à court terme, “les investisseurs devraient s’attendre à une nouvelle baisse” même si “nous approchons rapidement des valorisations qui semblent intéressantes”, a expliqué Lafferty, “si vous pouvez supporter la volatilité, vous il pourrait commencer à réévaluer progressivement une exposition aux actifs à risque. “

Selon le stratège en chef des marchés de Natixis, le rebond des marchés pourrait être, au moment où il se produit, très soudain. “La vitesse du rythme des pertes et l’état temporaire de la pandémie signifient que le retournement du marché peut être rapide. Cela pourrait représenter un rebond très difficile à saisir. Au lieu de deviner quand il touche le fond, “a-t-il conclu,” il vaut mieux se remettre en position un peu plus tôt que tard. “