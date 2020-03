Coronavirus, Noci: “une crise différente de 2008, va changer la donne”

L’article fait partie d’un long dossier consacré au coronavirus publié dans le numéro de mars du magazine Wall Street Italia

Alors que la volatilité a été confirmée comme le protagoniste incontesté des marchés au cours des dernières séances, de nombreux analystes se sont mis au travail pour tenter de définir des scénarios possibles post-coronavirus. Certains experts ont comparé la situation actuelle à la crise de 2008. Est-ce vraiment logique?

Pas vraiment, deuxième Giuliano Noci, ingénieur et universitaire, pro-recteur du pôle territorial chinois de l’École polytechnique de Milan:

«Je considère que cette perspective d’analyse est trompeuse dans la mesure où les deux phénomènes sont complètement différents. Si en effet la crise de 2008 avait un caractère financier, se manifestant dans un contexte caractérisé par taux d’intérêt bien au-dessus de zéro et des banques centrales non alourdies par les injections continues de liquidités (qui se sont produites dans les années à venir), il s’agit aujourd’hui d’une discontinuité des mécanismes de fonctionnement des systèmes économiques et industriels qui se traduit rapidement en crise d’approvisionnement et question; en outre dans un contexte où les interventions de nature financière ne peuvent plus être efficaces du fait de la taux zéro et deune énorme somme d’argent déjà mise en circulation“Expliqua Noci dans une analyse approfondie publiée le Numéro de mars du mensuel Wall Street Italia.

La crise actuelle, née d’un phénomène biologique, est considérée comme réelle changeur de jeu. Pour comprendre cela, souligne Noci, jetez un coup d’œil à quelques chiffres.

“Les revenus de l’industrie des technologies de l’information dépendent pour 15% de la Chine, l’industrie des composants électroniques a eu son centre de production à ce jour dans l’ancien Empire moyen – les exportations du Dragon dépassent les 230 milliards -, les exportations des composants des biens d’équipement ont le même contenu, sans parler de la dépendance presque totale de l’industrie pharmaceutique mondiale vis-à-vis des approvisionnements chinois. Les chaînes d’approvisionnement mondiales changeront la nature. ”

Dans ce contexte, la situation italienne apparaît particulièrement critique – conclut Noci – non seulement pour la mauvaise communication mise en place par le système des institutions mais pour la diffusion objective de la contagion.

“Tout cela a modifié le système de perception des acheteurs internationaux à l’égard du Made in Italy et des touristes étrangers à l’égard de la destination en Italie et aura inévitablement des conséquences importantes – au moins à court terme – sur la demande de nos produits et services”.