CORONAVIRUS: NOUS SOMMES EN GUERRE LE SAVIEZ-VOUS?

NOUS VIVONS DES TEMPS DIFFICILES.

Cela vaut la peine de l’écrire en majuscules, cela vaut la peine de devenir un avertissement pour tout le monde. Je ne pense pas que tout le monde ait compris ce qui se passe, le drame de la situation, les chiffres de la situation. La maladie est grave, mais un nombre excessif et contemporain risque de la rendre dévastatrice.

La communauté médicale est engagée dans un effort qu’elle ne peut plus soutenir, pas à ces rythmes et progressions. Déjà il n’y a plus d’espace ni de lieu ni de temps. Mais pourquoi les gens n’en prennent-ils pas note?

C’est simple, car personne ne l’a dit, personne ne l’a expliqué comme il aurait dû l’être. Tout a été dit et l’opposé de tout, le théâtre de la politique italienne a réussi à exprimer le pire de ce qu’il aurait pu faire. Eux aussi ne comprenaient tout simplement pas et le peu qu’ils comprenaient, ils communiquaient mal.

Lors de la conférence de presse à 18h00, Borrelli a utilisé ces mots hier soir: “Nous gagnerons cette bataille si …”.

Puis il s’est corrigé et a répété la même phrase en changeant un seul mot: “Nous gagnerons cette GUERRE si …”.

Je ne pense pas que le chef de la protection civile ait accidentellement utilisé cette terminologie. NOUS COMBATTONS UNE GUERRE.

Prenons note. Nous le combattons contre un ennemi invisible et sournois, dont nous ne savons rien et qui, irresponsable, a été associée pendant des jours à une influence banale. La grippe ne vous déchire pas les poumons. Nous sommes en guerre et nous n’avons rien pour le combattre, sauf une poignée de scientifiques, de médecins et d’infirmières extraordinaires dans leur dévouement et leur endurance, contraints de faire face non seulement à la maladie, mais aussi à des politiciens incompétents et incompétents. Ils disent reste à la maison et les politiciens font le tour des rassemblements. Ils disent reste à la maison et, pour faire face à l’urgence, des réunions opérationnelles se tiennent dans une petite salle où affluent préfets, chefs des forces de l’ordre, maires.

Hier, les photos disent, Milan avait le Navigli bondé de gens téméraire. Où est la responsabilité sociale? Responsabilité envers vous-même, envers vos enfants, grands-parents et parents?

Mais pensez-vous que c’est normal?

Borrelli dit: “Nous gagnerons cette GUERRE si …”. Et un décret est pris, publié au Journal officiel ce matin seulement, et dont les projets circulaient déjà dans la presse à 18 heures hier après-midi.

Borrelli dit:“Nous gagnerons cette GUERRE si …” et la Serie A prend le terrain.

Alors je me demande.

Ou suis-je fou et je n’ai rien compris, ou Borrelli est-il fou avec les médecins, les virologues et les infirmières, ou sommes-nous victimes d’une hallucination collective? Ou il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement le décompte des morts ne revient pas, plus haut que la Chine, les malades, les hospitalisés.

Nous sommes un peuple de personnes âgées. L’Italie est le pays le plus « Vieux » dans le monde après le Japon. Et la politique passe à la télévision pour dire: “Seules les personnes âgées meurent …”. Comme si c’était une logique normale, comme s’il ne s’agissait pas de personnes, mais de victimes à sacrifier au nom de ceux qui survivront.

Tout cela est inacceptable. Lorsque vous êtes inadéquat, vous devez prendre du recul et demander de l’aide. Au lieu de cela, une région comme la Lombardie et 14 provinces de quatre autres régions sont fermées pour endiguer la contagion et les trains avec des voyageurs les uns sur les autres (à moins d’un mètre et demi) sont autorisés à se transformer en bombes virales voyageant dans la partie de l’Italie qui tentait de résister à l’attaque de l’ennemi. Qui est l’ennemi? Il est normal que dans un “État de guerre “ un maire ne suit-il pas ce que dit le gouvernement central? Est-il normal que les présidents régionaux au lieu de décrocher le téléphone et de rencontrer les ministres et les députés pour parler par microphones lors d’une conférence de presse?

Maintenant ça suffit. Maintenant, il est arrivé: L ‘ TEMPS DE RESPONSABILITÉ

Nous devons réagir et nous devons le faire avec clarté. Chacun de nous a le responsabilité pour lui-même et pour les gens qui l’entourent. Cela peut arrêter le virus. Cela ne peut se faire qu’avec un comportement responsable. Et là où la responsabilité des individus ne suffit pas, les autorités doivent intervenir et le faire avec force. Il faut une conscience sociale. Nous?

En Chine, pour contenir le virus qu’ils ont institué la peine de mort, il existe un régime sévère qui a durement réagi. Mais les Chinois ont une conscience sociale que nous n’avons pas et que le moment est venu de manifester. Font-ils de belles vidéos sur l’Italie? Quel genre d’Italie sommes-nous? Celui d’un clocher ou celui d’un pays qui sans guides, sans dirigeants risque de se disloquer en quelques jours?

N’oublions pas que le film auquel nous assistons est un film de guerre, une guerre que nous ne sommes pas prêts à mener, une guerre qui, pour être gagnée, nécessite des réactions adéquates. J’écris sur la vague de COLÈRE pour ce que je vois et j’attends.

J’écris dans l’espoir que le FEAR peut amener chacun de nous à vivre ces moments de manière responsable. Je vis, comme je l’ai déjà dit, dans l’espoir d’être soudainement devenu fou, et de rencontrer quelqu’un qui me fait reprendre mes esprits en me disant que ce que je perçois, avec Colère et peur c’est tout faux, que ce soit juste ma paranoïa.

Criez pour que tout le monde soit responsable.

Ceux qui sont partis se retireront en quarantaine. Ceux qui vivent, où qu’ils vivent, continuent de le faire mais changent les règles de comportement. Écoutez les médecins et les scientifiques. Ce n’est que de cette façon, comme Borrelli s’en est souvenu hier, que nous aurons l’espoir de remporter le WAR.

la ESPOIR pour gagner le WAR.