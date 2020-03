Coronavirus, nouvel espoir des médicaments contre l’arthrite

Ce n’est pas un vaccin, mais donner de l’espoir est un médicament pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde qui pourrait être adopté comme traitement efficace des symptômes de l’infection à coronavirus.

Déjà testé avec succès en Chine sur 21 sujets, ce médicament, le tocilizumab, il a également réussi à améliorer les conditions de vie des deux patients italiens qui l’ont reçu à l’hôpital Cotugno de Naples. Une note duHôpital de Colli.

Le médicament a été utilisé chez les deux patients samedi dernier “et déjà après 24 heures après la perfusion, des améliorations encourageantes ont été mises en évidence notamment chez l’un des deux patients, qui à son arrivée à l’hôpital présentait un tableau particulièrement critique”, communique la Société. , ajoutant que “la possibilité de traiter d’autres patients gravement malades est en cours d’évaluation “.

Un succès qui a de nombreux pères

Derrière ces premiers résultats, il y a un effort d’équipe qui a réuni le service d’oncologie de l’Azienda dei Colli dirigé par le Dr Vincenzo Montesarchio, le service d’immunothérapie oncologique et de thérapies innovantes de l’hôpital Pascale de Naples, dirigé par Paolo Ascierto, flanqué du virologue Franco Buonaguro et de certains médecins chinois, dont Wei Haiming Ming du premier hôpital affilié de l’Université des sciences et technologies de Chine.

Et encore une fois, l’équipe médicale de Cotugno, composée, entre autres, par Rodolfo Punzi, directeur du département des maladies infectieuses et infectieuses, Roberto Parrella, directeur des maladies infectieuses respiratoires Uoc, Fiorentino Fragranza, directeur de la réanimation de l’anesthésie Uoc et soins intensifs, Vincenzo Sangiovanni, directeur de l’Uoc Infections systémiques et immunodéprimées, Nicola Maturo, responsable de la maladie infectieuse toujours par Cotugno et Luigi Atripaldi, directeur du laboratoire de Microbiologie et virologie.

“Dans l’expérience chinoise, 21 patients ont été traités qui ont montré une amélioration importante déjà dans les 24-48 premières heures après le traitement, qui se produit dans une solution unique et qui agit sans interférer avec le protocole thérapeutique basé sur les médicaments antiviraux utilisés” , Ascierto et Montesarchio ont expliqué: “ici en Italie, les deux patients napolitains ont répondu immédiatement. L’espoir est que l’essai sera également efficace sur d’autres patients italiens».